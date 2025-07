Peça inspirada na obra de Ariano Suassuna realiza temporada em Fortaleza

Foto: @erikalmeida/DIVULGAÇÃO '"Mundo Suassuna" é apresentado na Caixa Cultural Fortaleza

"O contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o esquecimento". É o que costuma dizer o historiador Luiz Antônio Simas. Comprovando sua máxima, o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna - morto há mais de uma década - continua servindo de referência para obras e artistas. Inspirada no universo literário do autor, o espetáculo "Mundo Suassuna" entra em cartaz na quinta-feira, 10, na Caixa Cultural Fortaleza.

Atravessando o sertão, a história acompanha um príncipe e o seu cavalo Pantero em busca de um reino e de sua coroa perdida. Guiado pela Santa Compadecida, o monarca órfão carrega um caderno no qual documenta as aventuras enfrentando a Morte e decifrando enigmas na travessia entre cidade e sertão.

De São Paulo, a montagem vem à capital cearense depois de passar por Recife. Com base na obra de um artista pernambucano, as marcações regionais são inevitáveis na peça de Marcelo Romagnoli. Segundo o diretor, em entrevista ao O POVO, a estética e a música evidenciam a identidade nordestina em "Mundo Suassuna", mas o espetáculo parte de uma linguagem universal.

"O que interessa mesmo é atingir uma coisa que é própria de todo ser humano", diz o dramaturgo e diretor. Admirador da obra de Suassuna, Marcelo atribui parte da genialidade do autor à sua capacidade de se comunicar com qualquer público, de qualquer lugar. Isso também vale quando o assunto é idade.

Para a equipe de produção, a montagem inédita é a primeira voltada para o público infanto-juvenil a ser reconhecida pela família Suassuna. "Toda a literatura de Ariano Suassuna, além de universal, não tem idade", declara o diretor. Ele viu na obra do escritor, na sua forma de escrever, a possibilidade de direcionar as histórias para as crianças, mas garante que os adultos se divertem e se encantam com o espetáculo.

"Uma literatura popular com essa característica tão forte, tão íntima, do que nós somos como país, como povo, isso acaba atingindo qualquer idade", diz. Para Romagnoli, o espetáculo funciona em camadas diversas - mesmo para quem não tem contato com a obra de Ariano. Embora seja difícil encontrar uma pessoa que não esteja familiarizada com o filme "O Auto da Compadecida", adaptação do texto dramatúrgico do autor.

Ariano Suassuna e o teatro

Porém, quem conhece os textos de sua autoria vai perceber os elementos da obra espalhados pela apresentação de "Mundo Suassuna". O cavalo Pantero, por exemplo, é uma referência direta ao último livro do escritor, o "Dom Pantero", definido pelo diretor de teatro como uma obra monumental. "Ele [Ariano Suassuna] faz meio que uma síntese da sua obra em 'Dom Pantero'", avalia.

"O Romance d'a Pedra do Reino" é outro livro do qual bebeu o dramaturgo Marcelo Romagnoli para construir o texto inédito. Ele considera o romance um "disparador de tudo que o Suassuna entende pelo mundo, pela cultura nordestina e pelo resgate de grandes tradições", mas ressalta que esses não são os únicos títulos que contribuíram para a atmosfera da peça. O espetáculo não é uma junção de suas obras, mas um portal para o espectador se transportar para o universo de Ariano Suassuna.

Com o propósito de "transportar o espectador para dentro da literatura de Ariano Suassuna" e "tocar o coração do humano", seja ele quem for, sobem ao palco três atores: Alexandre Roit, Fábio Espósito e Guryva Portela. O último, recifense, foi quem propôs um espetáculo com base na obra do conterrâneo.

O ator, junto à Beijo Produções Artísticas, convidou Romagnoli para escrever e dirigir uma adaptação da única história infanto-juvenil do autor pernambucano. No meio do caminho, a ideia acabou se expandindo. Com a permissão da família, eles tiveram acesso a toda a produção de Ariano Suassuna.

E a participação da família Suassuna não termina aí. O filho do autor, Manuel Dantas, é responsável pelo cenário de "Mundo Suassuna". Além dele, a cantora e compositora Renata Rosa assina a trilha sonora; Silvana Marcondes, o figurino; Zé Valdir, a cenografia; e Rodrigo Bella Dona, a iluminação do espetáculo.





Mundo Suassuna

Onde : Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quando : de quinta-feira, 10, a sábado, 12, às 19 horas; domingo, 13, às 18 horas; de quinta-feira, 17, a sábado, 19, às 19 horas, e domingo, 20, às 18 horas

: de quinta-feira, 10, a sábado, 12, às 19 horas; domingo, 13, às 18 horas; de quinta-feira, 17, a sábado, 19, às 19 horas, e domingo, 20, às 18 horas Quanto : R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia para clientes Caixa e casos previstos em lei), com gratuidade para clientes Caixa nas quintas-feiras, 10 e 17

: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia para clientes Caixa e casos previstos em lei), com gratuidade para clientes Caixa nas quintas-feiras, 10 e 17 Vendas : bilheteria da Caixa

: bilheteria da Caixa Acessibilidade : intérprete de Libras na sessão de sábado, 12

: intérprete de Libras na sessão de sábado, 12 Mais informações: @caixaculturalfortaleza