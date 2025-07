Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Felipe Abud /Divulgação Osuece

Música Sinfônica

A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece) apresenta nesta quinta-feira, 10, o concerto MSB - Música Sinfônica Brasileira. O programa reúne obras de nomes de diferentes tempos da música: Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Radamés Gnattali e Cyro Pereira. A regência é de Willian Ciriaco.

Quando: quinta-feira, 10, às 19 horas



quinta-feira, 10, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Frei Tito

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe nesta sexta-feira, 11, a peça "A Paixão de Tito", de Gabriel Castro Cavalcante. A montagem é uma homenagem à memória de Frei Tito - cearense, dominicano, torturado e banido do Brasil na ditadura militar. O trabalho tem participação do público para contar os passos do frei.

Quando : sexta-feira, 11, às 20 horas

: sexta-feira, 11, às 20 horas Onde : CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos retirados no site OutGo





Cazuza

O Cineteatro São Luiz promove neste domingo, 13, diferentes homenagens a Cazuza. Ocorre no equipamento cultural a pré-estreia do documentário "Cazuza: Boas Novas". Na sequência, a banda Altos Versos (foto) realiza tributo ao cantor. O filme revela um dos períodos mais intenso da trajetória do cantor: entre 1987 e 1989. O show "Boas Novas" celebra o repertório do artista.

Quando : domingo, 13, a partir das 16 horas

: domingo, 13, a partir das 16 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); ingresso solidário: doação de 1 kg de alimento não-perecível para o programa Ceará Sem Fome; vendas no Sympla

e bilheteria





Bolofofos

Na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza ocorre neste domingo, 13, apresentação do grupo Bolofofos. O show gratuito é uma adaptação teatral do canal do YouTube. No repertório, estão previstas músicas novas, como "Na feira" e "Doguito", além dos clássicos conhecidos do público. As personagens Bunny, Rick, Sophie, Pow e Pipi participam da apresentação.

Quando : domingo, 13, a partir das 17 horas

: domingo, 13, a partir das 17 horas Onde : RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Letrux

A cantora Letrux retorna a Fortaleza nesta quinta-feira, 10. A artista carioca se apresenta no Flores Arte Bistrô. A apresentação ocorre no formato voz e violão, no qual canta as músicas de sua vida. Para participar, é preciso realizar reserva.

Quando : quinta-feira, 10, às 20 horas

: quinta-feira, 10, às 20 horas Onde : Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)

: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema) Reservas e mais informações: (85) 98228.0668 e Instagram @floresartebistro





Phil Collins

O cantor Rômulo Vita presta tributo a Phil Collins neste sábado, 12, no Teatro Brasil Tropical. O show percorre os maiores sucessos do artista, indo do rock ao pop, do íntimo ao grandioso. São intepretados sucessos como "In The Air Tonight", "Against All Odds", "Another Day in Paradise", "You'll Be In My Heart" e "One More Night".

Quando: sábado, 12, às 20 horas

sábado, 12, às 20 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); vendas no site Sympla

Roberto Carlos

O Iguatemi Hall recebe neste domingo, 13, show de Roberto Carlos. Ele apresenta o show "Eu Ofereço Flores", homônimo do EP lançado em 2024. No repertório, ele também traz clássicos de sua carriera, como as faixas "Lady Laura" e "Jesus Cristo". Restam poucos ingressos.