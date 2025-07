PIzzas inusitadas em Fortaleza: siba onde encontrar esses sabores exóticos

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-07-2025: Comes e Bebes especial em comemoração ao Dia da Pizza, com tema os sabores exóticos da Two Brothers. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Reconhecida como uma das refeições mais queridas, a pizza ganhou seu próprio dia de celebração após conquistar corações e paladares ao redor do mundo. No Brasil, a data foi oficializada nos anos 1980 e se tornou um marco gastronômico para homenagear esse prato que atravessa culturas e gerações.



Em Fortaleza, a pizza vai além dos sabores clássicos. Estabelecimentos têm se destacado por apostar em combinações ousadas e criativas, que desafiam o paladar e despertam a curiosidade dos clientes.



Entre opções doces, salgadas, com frituras ou ingredientes típicos da alta gastronomia, os cardápios inovadores têm conquistado espaço nos fornos locais. E o público, que está cada vez mais aberto à experimentação, responde com entusiasmo.



Two Brothers: ousadia

Na Two Brothers, criatividade é palavra de ordem. No rodízio da casa, dois sabores se tornaram ícones: a pizza de pudim e a pizza de sorvete. Sim, você leu corretamente. As sobremesas ganharam massa de pizza e viraram as queridinhas dos clientes, que chegam de bairros distantes só para degustar. "A de pudim é a mais disputada, tem fã-clube!", brinca a equipe.

No delivery, o destaque vai para a "burguerito", uma pizza que mistura carne de hambúrguer, cheddar e salgadinhos Doritos. Uma das mais recentes criações é a pizza de camarão ao molho Halideis, com mais de 40 unidades do crustáceo, cebolinha e molho havaiano.

Quando: segunda-feira a domingo, das 17 às 23 horas

segunda-feira a domingo, das 17 às 23 horas Onde: avenida Desembargador Gonzaga, 487- Cidade dos Funcionários; na rua Alfredo Severo, 112 - Aldeota; e na rua Batista de Oliveira, 1071 - Cocó

avenida Desembargador Gonzaga, 487- Cidade dos Funcionários; na rua Alfredo Severo, 112 - Aldeota; e na rua Batista de Oliveira, 1071 - Cocó Mais informações: @twobrotherspizzas





Mini Pizza do Betão: crocância e inovação

Localizada no Lago Jacarey, a Mini Pizza do Betão também mergulha no universo das combinações inusitadas. O cardápio conta com uma seção especial chamada "Exclusividades do Betão", dedicada apenas às criações autorais da casa. Entre elas, brilham sabores como camarão crocante, filadélfia composto de salmão flambado, cream cheese, molho tarê e cebolinha, além da opção de calabresa com onion rings. A inspiração para esses sabores vem da vontade de oferecer algo realmente novo.

Com um processo rigoroso de testes e ajustes, o estabelecimento segue apostando em sabores autorais que despertam a curiosidade e conquistam pela experiência completa, do visual à textura, do cheiro ao sabor.

Quando: segunda-feira a domingo, das 17 às 23 horas

segunda-feira a domingo, das 17 às 23 horas Onde: Avenida Viena Weyne, 380 - Lago Jacarey

Avenida Viena Weyne, 380 - Lago Jacarey Instagram: @minipizzasdobetao





Arrumação: pizza com toque autoral e ingredientes refinados

No restaurante Arrumação, a pizza entra como extensão da proposta do local: oferecer uma culinária criativa e autoral, com ingredientes selecionados. Mesmo os sabores mais tradicionais ganham releituras. A portuguesa, por exemplo, é feita com calabresa moída, ervilha e ovo cozido, em uma composição que foge do padrão, mas respeita o espírito do prato.



Entre os sabores mais ousados estão combinações como “pera, gorgonzola, castanha e mel” ou “carneiro com cream cheese e molho roti”, que mostram o quanto a pizza pode dialogar com a alta gastronomia. Uma das criações mais elogiadas é inspirada no restaurante Flores: pizza de salmão com manga, rúcula e castanha - que virou destaque do cardápio.



E os clássicos revisitados também têm vez. A pizza de carne de sol com rapadura e a pizza de tomate confitado com pesto de manjericão são as campeãs de vendas. "O legal é ver o brilho nos olhos dos clientes quando leem o cardápio, e a cara de surpresa quando provam o primeiro pedaço", compartilha a equipe.



Quando: quartas-feiras e quintas-feiras, das 18h às 20 horas; sábados, das 17h às 2 horas; e domingos, das 17h às 23 horas



quartas-feiras e quintas-feiras, das 18h às 20 horas; sábados, das 17h às 2 horas; e domingos, das 17h às 23 horas Onde: Rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema



Rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema Instagram: @arrumacaoflores



Garage 623 Pizza: para além do tradicional

Na Garage 623 Pizza, no Eusébio, o cardápio vai além do tradicional e aposta em sabores autorais que desafiam o paladar.

A casa se destaca por combinações inusitadas e criativas, como a salmone, feita com salmão flambado, cream cheese, couve crispy e tarê; a cabron, que mistura pepperoni, geleia de pimenta e doritos; e a poseidon, outra das mais pedidas.

As receitas seguem uma base artesanal, mas cada pizza tem uma identidade própria, com ingredientes escolhidos.

Para Caio Aristides, dono do estabelecimento, o segredo está em transformar referências da culinária em algo único. "Cada pizza tem uma personalidade.

A gente testa sabores, combina ingredientes de qualidade e cria com base em experiências reais, sempre buscando algo diferente do comum", explica. O resultado é um cardápio ousado, que une criatividade e técnica para oferecer uma nova forma de saborear pizza em Fortaleza.

Quando: terça-feira a domingo, das 18h às 23 horas

terça-feira a domingo, das 18h às 23 horas Onde: Rua Manuel Jorge de Castro, 171 - Eusébio

Rua Manuel Jorge de Castro, 171 - Eusébio Instagram: @garage623pizza