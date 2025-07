Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 11 de julho (11/07)

Foto: credito legenda

O artista cearense Marcos Lessa apresenta nesta sexta-feira, 11, um show especial de tributo a Gonzaguinha, com repertório que abrange os maiores sucessos da carreira do artista considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira. A apresentação tem duração de duas horas e acontece no Teatro RioMar Fortaleza.

Quando: sexta-feira, 11, às 21 horas

sexta-feira, 11, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (Rua. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (Rua. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Vendas pelo Uhuul.com





Rock Master Arena

A boate Vibe 085 prepara para esta sexta-feira, 11, uma festa feita inteiramente de tributos de rock para a geração roqueira de Fortaleza. A partir das 22 horas, se apresentam covers de das bandas Pink Floyd, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Queen, Aerosmith e AC/DC.

Quando: sexta-feira, 11, às 21 horas (abertura da casa)

sexta-feira, 11, às 21 horas (abertura da casa) Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 33, vendas pelo Sympla





Na Vybbe das Férias

O Terminal Marítimo de Passageiros recebe nesta sexta-feira, 11, o terceiro dia de festa da programação "Na Vybbe das Férias", que destaca os ritmos de forró e sertanejo. Se apresentam desta vez Jonas Esticado, Lipe Lucena, Thauane e a dupla Danilo & Davi.

Quando: sexta-feira, 11, às 21 horas

sexta-feira, 11, às 21 horas Onde: Terminal Marítimo (Av. Vicente de Castro - Cais do Porto)

Terminal Marítimo (Av. Vicente de Castro - Cais do Porto) Quanto: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada), vendas em Brasilticket.com.br/

R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada), vendas em Brasilticket.com.br/ Mais informações: @navybbedasferias





Inscrições

Seguem abertas, até 15 de julho, as inscrições gratuitas para as Mostras Competitivas do 35º Cine Ceará, que será realizado de 20 a 26 de setembro, em Fortaleza. Os interessados podem se inscrever nas categorias Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Olhar do Ceará, por meio do formulário disponível no site oficial. A Mostra Ibero-americana aceita longas de ficção, documentário, animação ou híbridos, com no mínimo 60 minutos, produzidos a partir de 2024, de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha.

Quando: inscrições até terça-feira, 15 de julho

inscrições até terça-feira, 15 de julho Onde: www.cineceara.com





Pitty Clássicos do Rock

Nesta sexta-feira, 11, acontece mais uma edição do projeto "Tributos Quixadá", com repertório que divide o show em duas partes: na primeira, releituras de canções internacionais e nacionais que marcam gerações. Na segunda metade da apresentação, ocorre um especial da cantora Pitty.

Quando: sexta-feira, 11, às 20 horas

sexta-feira, 11, às 20 horas Onde: Teatrinho de Bolso Velho Didi (Rua José de Queiroz Pessoa, 2262, Centro - Quixadá)

Teatrinho de Bolso Velho Didi (Rua José de Queiroz Pessoa, 2262, Centro - Quixadá) Quanto: a partir de R$ 10, vendas pelo Sympla

a partir de R$ 10, vendas pelo Sympla Mais informações: @tributosquixada