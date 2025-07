São Geraldo lança opção de refrigerante zero adição de açúcar

Foto: Divulgação/Refrigerante São Geraldo Refrigerante São Geraldo Zero Adição de Açúcar chegou ao mercado

Na terça-feira, 8, o Grupo São Geraldo, nascido na conhecida "Terra do Padre Cícero", em Juazeiro do Norte, deu mais um passo rumo ao futuro da marca com o lançamento oficial do refrigerante São Geraldo Zero Açúcar.

Diretoria da empresa, Teresinha Lisieux, Virgínia Sousa e Ana Maria Sousa, respectivamente diretoras Administrativa; Financeira; e de Comercial e Marketing, reuniram jornalistas, parceiros comerciais e influenciadores digitais para celebrarem a novidade e experimentarem o produto, que passou na frente de outros sabores a serem lançados.

"Esse produto zero, ele estava um pouco mais distante da fila. Então ele veio devido ao público pedir tanto nas redes sociais. Se você olhar os comentários anteriores da rede social, o público pedia demais", declarou Teresinha, em entrevista ao Jornal O POVO.

"Então tipo, ele furou a fila dos outros sabores para gente lançar com a zero e está sendo muito bem aceita, foi um tiro certeiro que a gente deu antes de colocar ele no mercado", completou ela.

A decisão da marca de expandir as opções da bebida com a adesão do Zero Açúcar também foi movida pela perda de clientes por motivos de diabetes e o público com a crescente preocupação com a alimentação saudável, principalmente quando olhamos para a geração Z.

Quando pensamos na cajuína, logo vem à mente o caju e o sabor único e refrescante que ele promove. Esse aspecto foi uma das preocupações da marca ao pensar no novo produto, em como manter o sabor original da bebida São Geraldo mesmo sem açúcar.

Para isso, o Grupo manteve a frutose, um tipo de açúcar natural presente no caju, e assim, não alterando o sabor marcante do refrigerante, retirando apenas aquele açúcar cristal adicional, presente na opção primária. Além disso, o produto contou com a aprovação de especialistas de São Paulo, os médicos Raul, Camila e Edson, responsáveis por trazer o refrigerante zero na mesma proporção do tradicional e de forma saudável.

Antes de chegar ao mercado, o São Geraldo Zero Açúcar ficou um ano e sete meses desenvolvendo as formulações. Foram realizados quatro testes sensoriais com os próprios funcionários do Grupo, ao todo foram 724 funcionários que empresa que provaram e foram dando os feedback para que a novidade chegasse ao ponto ideal, igual ao sabor tradicional.

Com o novo produto, a empresa amplia o portfólio e oferece opções para quem tem restrição no consumo de açúcar. Vale lembrar que atualmente a São Geraldo conta com a opção tradicional, com açúcar, a laranja, reduzida em relação a regular, e a agora a Zero Açúcar.