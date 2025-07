Artistas cearenses representam o Estado no Festival Nacional da Canção

Foto: Arthur Braga/ Divulgação/ Instagram @claudinemusica/ Reprodução Artistas da cena cearense da MPB, do jazz e do rock se apresentam no FENAC em agosto

Claudine Albuquerque (foto), Edinho Vilas Boas (foto), Yayá Vilas Boas e Dalwton Moura são os nomes cearenses que figuram na lista de selecionados do Festival Nacional da Canção (Fenac) 2025. Os intérpretes representam o Ceará em Minas Gerais com quatro das 120 músicas escolhidas para concorrer ao prêmio de R$ 250 mil e ao Troféu Lamartine Babo, entregue ao primeiro colocado na competição.

A abertura do evento ocorre no município de Tiradentes, em Minas Gerais, nos dias 25 e 26 de julho. O festival segue com atividades nas cidades mineiras de São Thomé das Letras, Perdões, Três Pontas, Coqueiral, Nepomuceno e Boa Esperança, onde acontecem a semifinal e a final da competição entre os dias 4 e 6 de setembro.

Claudine concorre com duas músicas autorais: "Quimera" e "Girassol". Edinho e Yayá Vilas Boas garantiram espaço no evento pela segunda vez consecutiva com "A Liberdade de Viver", letra de Edinho em parceria com o também cearense Chico Araujo. Já Dalwton Moura entrou na lista de selecionados com a música "Pelo Avesso do Tempo".

Edinho Vilas Boas tem 28 anos de carreira musical e começou tocando nos bares e restaurantes da Fortaleza. O artista foi premiado pelo Festival Nacional da Canção, o mais longevo no ramo, pela composição "Retumbante", que ocupou a 3ª posição na edição de 2024.

Neste ano, ele retorna ao projeto cantando sobre a sensação de liberdade provocada pela música. A letra de Chico Araujo foi inspirada por uma conversa durante a pandemia de covid-19. "Falávamos sobre a arte como fuga ou válvula de escape a tudo aquilo que estávamos vivendo", conta Edinho.

O cantor se apresenta ao lado do multi-instrumentista Luciano Franco e da cantora Yayá Vilas Boas, com quem divide os vocais em "A Liberdade de Viver". "É uma grande alegria", comemora Edinho.

Artistas celebram representatividade da música cearense

Claudine Albuquerque, artista do rock e do blues, partilha da empolgação para participar do evento. "As pessoas se deslocam das cidades vizinhas, reservam as pousadas, enchem os restaurantes e ruas das cidades onde acontecem o festival pelo prazer de assistir às apresentações", comenta. A cantora destaca o fomento à cultura proporcionado pelo evento.

Nas duas músicas autorais de Claudine, ela fala sobre superação com inspiração em experiências próprias. Em "Quimera", por exemplo, saúda as raízes de sua família. "É uma observação e homenagem aos meus antepassados, minha família sertaneja que vive uma relação forte com a música e com a agricultura", afirma.

"Girassol", conforme a compositora, surgiu da observação sobre como os julgamentos sociais atravessavam sua existência como mulher, negra, nordestina e neurodivergente. O nome da música também faz alusão ao símbolo utilizado para identificar deficiências não-visíveis, como o autismo.

Sobre a seleção de cearenses, ela afirma: "Teremos uma equipe maior para representar e apresentar a música do nosso Estado com ainda mais força e diversidade".

Dalwton Moura, Edinho e Yayá Vilas Boas se apresentam na cidade mineira de Nepomuceno no dia 29 de agosto. Já Claudine vai realizar apresentação em Três Pontas e em Coqueiral nos dias 16 e 22 de agosto.

Festival Nacional da Canção

Mais informações: www.festivalnacionaldacancao.com.br