Fortaleza recebe R$ 68 milhões para a Cultura até 2029, indica Helena Barbosa

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-07-2025: Entrevista com a Secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, que faz um balanço geral sobre os primeiros meses de sua gestão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Fortaleza inicia o segundo semestre com projeções importantes para o campo cultural. Após alcançar os 60% mínimo de execução da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab) no dia 25 de junho, o município está inserido no segundo ciclo do programa e recebe R$ 68.492 milhões para serem injetados no setor até 2029.

"É o maior investimento em Cultura do Governo Federal", enfatiza a secretária de Cultura Helena Barbosa. O montante, entretanto, somente foi alcançado após uma "força tarefa", visto que, até fevereiro de 2025, apenas 1,46% tinha sido efetivado. "Deixou a gente com um grande desafio", afirma se referindo à gestão municipal anterior. "Fez com que a gente criasse um plano de estratégia capaz de operacionalizar o que já estava posto e articular o que ainda não estava posto. A Pnab levou uma energia do ponto de vista de articulação, produção, operacionalização, mas foi satisfatório, visto que conseguimos alcançar a meta", adiciona Helena.

Até a sexta-feira, 11, 62,9% do plano de ação do município foi executado (mais detalhes na página 3). Para a titular da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), este avanço é um dos destaques dos primeiros seis meses de gestão e compõe as demandas prioritárias do primeiro semestre à frente da Pasta.

Dentre os diagnósticos elaborados ao ocupar o cargo, Helena situa ter encontrado a rede municipal de equipamentos fragilizada. Foram necessárias vistorias técnicas das instituições culturais, das quais foram elaborados laudos técnicos para restauro ou reforma do Mercado dos Pinhões e bibliotecas municipais. Em contraponto, pontua a reativação da programação no Centro Cultural Belchior (CCBel), na Praia de Iracema, e da Casa Barão de Camocim, no Centro, além da manutenção de atividades da Vila das Artes.

As medidas fazem parte da diretriz de descentralização que, conforme entrevista dada ao O POVO em fevereiro, é considerada chave no planejamento estratégico. A conduta integrou a organização de eventos como Carnaval e aniversário de Fortaleza, e é considerada pela gestora como estruturante para a geração de empregos e democratização do acesso à Cultura e arte.

'Toda a Cidade como lugar de criatividade'

"A gente está pensando toda a Cidade como lugar de criatividade. Existe, historicamente, uma concentração de investimentos na Cultura em uma zona de Fortaleza. A nossa prática foi fazer com que toda a Cidade virasse vitrine do que é produzido nos bairros", argumenta.

Desta forma, o mês de julho aproxima o final do calendário oficial do São João de Fortaleza, com encerramento no próximo sábado, 19. Depois da abertura realizada no bairro José Walter no dia 6 de junho, os tradicionais festejos - que neste ano homenageiam Cumade Chica - levaram o tema "É Arraiá Por Toda a Cidade" por 24 festivais e 50 quadrilhas espalhadas pelas 12 regionais.

"O que a gente conseguiu fazer, que marcou muito eles (quadrilhas e festivais), foi reconhecer a Cumade Chica e colocar eles como destaque. A gente deu um suporte maior de estrutura, sinalizou melhor os espaços, esteve presente em corpo dentro de uma rede de apoio que qualificou muito a relação deles com os órgãos públicos", diz a gestora ao falar do investimento de R$ 1,3 milhão viabilizado por meio do Edital Festejos Juninos 2025, assim como o reconhecimento da quadrilha junina como Patrimônio Imaterial de Fortaleza.

A gestora reforça que deve seguir com a chamada "descentralização de investimento", pensada por meio da escuta com conselhos e fóruns de linguagem, possibilitando o contato com cerca de 400 artistas. "Existe uma Cidade que não sabe o que é uma Secretaria de Cultura. A gente precisa ampliar e descentralizar o diálogo", complementa. Para isso, foi desenvolvido o Cultura na Calçada, projeto que tem o objetivo de apresentar o órgão nos territórios e conhecer a produção de cada um.

"Essa escuta vai me validar também para eu tomar meus novos passos na Aldir Blanc. Tem sido muito bacana porque descentralizei o lugar do diálogo e da escuta. A escuta não é só mais uma para efetivar qualquer discurso político, mas é, sobretudo, um lugar de planejamento", finaliza.

Números

62,2% executados da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) até 4 de julho de 2025

R$ 17 milhões recebidos a partir da PNAB, com execução de mais de R$ 10 milhões no primeiro ciclo

R$ 1,3 milhão investido em apoio a 50 quadrilhas juninas e 24 festivais, recebido por Edital dos Festejos Juninos