Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 12 de julho

Áries 21/03 a 20/04 A Lua no setor das amizades se harmoniza com Vênus, favorecendo trocas afetivas e atitudes solidárias. Preserve seus limites ao se envolver com questões alheias e mantenha uma postura equilibrada nas relações.

Touro 21/04 a 20/05 A criatividade aflora, favorecendo soluções práticas na gestão da rotina, já que a Lua se harmoniza com Vênus. Evite esperar aprovação das pessoas à sua volta, pois o ambiente tende a ser mais exigente do que o comum. Foque no que faz sentido para você.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O dia favorece uma reconexão com a autoestima, criando espaço para redescobrir o que lhe traz prazer, já que a Lua se harmoniza com Vênus. Evite prender-se a memórias idealizadas e mantenha o foco no presente, onde é possível construir novas vivências com mais consciência.

Câncer 21/06 a 22/07 A harmonia entre Lua e Vênus no setor de crise favorece uma postura mais otimista e perseverante diante dos desafios. Mesmo que surjam imprevistos, encare-os como oportunidades de aprendizado.

Leão 23/07 a 22/08 A solidariedade ganha força nas relações de amizade com a harmonia entre Lua e Vênus, favorecendo a construção de uma rede de apoio. Porém, evite absorver problemas alheios, pois isso pode gerar estresse.

Virgem 23/08 a 22/09 Os desafios podem causar estresse e desestabilizar o raciocínio, mas sua criatividade pode ajudar a encontrar saídas práticas. Mantenha a calma e seja amigável com quem divide a rotina, pois o momento pede parceria e colaboração.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua no setor social eleva seu carisma, tornando sua presença acolhedora e desejada nos círculos que frequenta. Mantenha uma postura leve, mas preserve sua energia diante de situações desgastantes, como alerta a tensão com Mercúrio. Ofereça apoio com equilíbrio e respeite seu ritmo.

Escorpião 23/10 a 21/11 A afetividade aflora com a Lua no setor familiar, beneficiando a vida íntima e tornando o convívio mais acolhedor. Compartilhar tarefas pode ser prazeroso, embora divergências possam surgir, pedindo escuta e disposição para acordos equilibrados.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua na área comunicativa realça sua simpatia e gentileza, favorecendo escuta e trocas respeitosas. Não adie conversas importantes sobre a convivência. Fale com clareza e proponha acordos, evitando desgastes desnecessários nas relações.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua na área material estimula o uso criativo dos recursos. Habilidades estéticas e manuais se destacam, trazendo prazer ao cotidiano. Evite ceder a gastos impulsivos e busque clareza nas decisões, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua em seu signo estimula o desejo por experiências prazerosas, trocas culturais, cuidados pessoais e bons encontros. A generosidade se faz presente, mas é essencial não perder o controle sobre as despesas. Lua e Mercúrio sugerem moderação para evitar excessos.