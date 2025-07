Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 12 de julho (12/07)

Foto: Allan Diniz/Divulgação O solo "Normal Mente", de Clarissa Costa, é apresentado no Teatro B. de Paiva

Como parte da programação de aniversário de seis anos do Hub Cultural Porto Dragão, é apresentado o solo "Normal Mente", de Clarissa Costa. No monólogo, ela leva ao público espetáculo que une dança, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição para compartilhar a "fragilidade e fraude que é ser um 'corpo normal'".

Quando: sábado, 12, às 19 horas

sábado, 12, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria Gratuito para pessoas com deficiência





A Idade da Terra

O teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) é palco neste sábado, 12, do espetáculo "A Idade da Terra", apresentado pelo grupo Paiaçus. A peça é uma "ópera rock infantil" sobre a natureza. Ao todo, 15 músicas autorais são cantadas ao vivo com ritmos que vão "da embolada ao blues", compostas para serem pontes dramatúrgicas, lúdicas e didáticas sobre a relação do homem com a natureza, sobre o ciclo da vida e a importância de respeitar o meio ambiente.

Quando: sábado, 12, às 15 horas

sábado, 12, às 15 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos retirados no site OutGo

Legião Urbana

Banda cover da Legião Urbana, Coda celebra 29 anos de estrada no Theatro José de Alencar (TJA). O grupo apresenta show que destaca a memória de Renato Russo e revisita o legado do rock nacional.

Quando: sábado, 12, às 19 horas

sábado, 12, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla e na bilheteria





Ceará Francês

O Cineteatro São Luiz exibe neste sábado, 12, o filme "Ceará Francês", obra audiovisual que resgata os laços históricos entre o Ceará e a França. O filme convida o público a percorrer desde os primeiros contatos com os franceses na Serra da Ibiapaba, passando pela riqueza cultural e científica de Icó, até chegar à Fortaleza da Belle Époque, inspirada na Paris do século XIX.

Quando: sábado, 12, às 19 horas

sábado, 12, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Entrada gratuita; há opção de doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Toca de Assis, instituição que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade