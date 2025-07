Confira a agenda cultural deste domingo, 13 de julho (13/7)

Foto: Hub Cultural Porto Dragão/Divulgação Pierrot Almeida

O Hub Cultural Porto Dragão promove programação circense no Poço da Draga, com apresentação do espetáculo "A Magia do Bom Humor", por Pierrot Almeida, às 9 horas. Às 12 horas, acontecem shows musicais de Júnior Panthera, Banda Brasil e bloco A Turma do Mamão.

Quando : domingo, 13, a partir das 9 horas

: domingo, 13, a partir das 9 horas Onde : Pavilhão do Poço da Draga (rua Viaduto Moreira da Rocha, 124 - Centro)

: Pavilhão do Poço da Draga (rua Viaduto Moreira da Rocha, 124 - Centro) Gratuito



Estação de férias

A programação de férias da Estação das Artes é palco neste domingo, 13, do "Paku: Encontro Popular da Cultura Geek", promovido pelo Centro de Design do Ceará. As atividades são direcionadas ao público com interesse no universo geek, tema que ronda oficinas e rodas de conversa, além de feira de design autoral, concurso de cosplay e arena de jogos.

Quando : domingo, 13, das 10 às 15 horas

: domingo, 13, das 10 às 15 horas Onde : Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



O Circo da Chapeuzinho

O grupo Catavento de Teatro chega ao Theatro Via Sul com o musical infantil "O Circo da Chapeuzinho". A montagem, no entanto, traz um cenário inusitado, na qual a menina é uma bailarina de corda bamba, a vovó é uma domadora de animais, a mãe é uma malabarista e os lobos são palhaços.

Quando : domingo, 13, às 17 horas

: domingo, 13, às 17 horas Onde : Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 30; vendas pelo Uhuu



Festival Rock Vive

O Festival Rock Vive 2025 acontece neste domingo, 13, na Praia de Iracema. A partir das 15 horas, se apresentam as bandas Musavenal, Malditos Remanes, Terra Mórfica, Kazane Blues e Old Friends. DJs animam o público entre o intervalo de apresentações dos grupos.

Quando : domingo, 13, das 14 às 20 horas

: domingo, 13, das 14 às 20 horas Onde : Galpão das Artes (rua José Avelino, 193 - Praia de Iracema)

: Galpão das Artes (rua José Avelino, 193 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: @festrockvive





The Fevers

Principal remanescente da banda de rock carioca The Fevers, Augusto se apresenta no Teatro RioMar Fortaleza com músicas que fizeram a história do grupo por cinco décadas. O repertório conta com as músicas "Mar de Rosas", "Vem Me Ajudar" e "Cândida".