Quem nasce sob esta influência amará as viagens, será instruído e todos os seus empreendimentos terão sucesso. Ficará célebre pelos feitos e glórias alcançadas por seu talento e coragem. Lutará para manter vivas as tradições e conservar as lembranças das coisas queridas. Promoverá imagens culturais que ofereçam às pessoas, além da beleza natural, também conteúdos históricos, para enriquecê-las em sua sabedoria.