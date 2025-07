Horóscopo: previsões dos signos para hoje, segunda-feira, 14 de julho (14/07)

ÁRIES

O céu da semana promove reflexões sobre a viabilidade dos projetos, esse processo pode ser ao mesmo tempo desafiador e libertador. Mantenha a discrição e o equilíbrio emocional, devido à tensão entre Vênus e Marte na área da comunicação e do cotidiano.

TOURO

O céu da semana favorece revisões na sua relação com o coletivo, favorecendo mudanças necessárias. Evite gastos por impulso para proteger seu equilíbrio financeiro, devido à tensão entre Vênus e Marte no eixo material e social.

GÊMEOS

Momento oportuno para repensar ambições e parcerias ligadas à vida profissional. Procure reduzir tensões no lar e mantenha o equilíbrio nas relações íntimas, devido à tensão entre Vênus e Marte entre o seu signo e o setor familiar.

CÂNCER

O céu da semana evidencia suas insatisfações, fazendo você repensar objetivos e valores pessoais. É importante manter a discrição e não tomar decisões precipitadas, visto a tensão entre Vênus e Marte no eixo de crise e ideias.

LEÃO

O céu da semana favorece conexões que estejam em sintonia com seus valores e crenças. Demonstre generosidade, mas evite comprometer a estabilidade financeira, pois Vênus e Marte estão em tensão entre as áreas das amizades e material.

VIRGEM

O céu da semana destaca a necessidade de buscar acordos nas parcerias para lidar com desafios e compromissos. Mantenha a serenidade diante da pressão no trabalho, devido à tensão entre Vênus e Marte entre a vida profissional e seu signo.

LIBRA

O céu da semana favorece mudanças na rotina que melhoram seu bem-estar e suas relações pessoais. Lide com possíveis frustrações de forma prática, sem deixar que elas afetem seu equilíbrio, devido à tensão entre Vênus e Marte no setor espiritual e de crise.

ESCORPIÃO

O céu da semana evidencia uma fase de autoconhecimento por meio de experiências coletivas. Valorize seus momentos de recolhimento e selecione com atenção os ambientes de troca, conforme sugere a tensão entre Vênus e Marte entre o setor íntimo e o das amizades.

SAGITÁRIO

O céu da semana favorece um período mais reservado e próximo dos vínculos de confiança. As tarefas podem ser cansativas, mas é importante não permitir que isso comprometa o convívio, como sugere a tensão entre Vênus e Marte no setor dos relacionamentos e do trabalho.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana favorece uma reavaliação produtiva da sua rotina, melhorando tanto a vida profissional quanto o ambiente doméstico. Mantenha a calma diante dos obstáculos, pois a tensão entre Vênus e Marte no eixo cotidiano e espiritual pode afetar seu emocional.

AQUÁRIO

O céu da semana traz motivação para aproveitar momentos de lazer, cultura e bem-estar, com a Lua na fase minguante entre o setor material e dos prazeres. Estabeleça limites para evitar exageros, mantenha o critério nas relações e preserve sua privacidade.

PEIXES

O céu da semana convida a cuidar mais da vida íntima, do lar e das finanças, já que a Lua transita entre seu signo e o setor familiar, e a sua fase minguante na área material. O convívio pode apresentar alguns desafios, exigindo equilíbrio para manter a harmonia.