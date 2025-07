O SANTO São Camilo de Léllis

Nascido em 25 de maio de 1550 na vila Bucchianico, sul da Itália. Aos 13 anos, sua mãe faleceu, e Camilo foi morar com o pai. Após trabalhar como soldado na juventude, perdeu o pai com 19 anos, herdando apenas um punhal e uma espada. Aos 20 anos, conheceu o frade franciscano e sentiu-se atraído pelo carisma de São Francisco de Assis. Com 34 anos, foi ordenado sacerdote. Camilo fundou a irmandade dos voluntários dos enfermos para cuidar dos doentes. Em 1591, a congregação foi elevada pela Santa Sé a Ordem Religiosa, sendo conhecida como Ordem dos Ministros dos Enfermos e ele foi o superior por 20 anos. Mesmo com as dores do seu tumor no pé, Camilo trabalhou duro até falecer no dia 14 de julho de 1614 em Roma.