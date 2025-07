Programe-se: confira agenda cultural desta segunda-feira, 14 de julho (14/07)

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-08-2023: Carri Costa, no novo espaço do Teatro da Praia, localizado atualmente na Av. Monsenhor Tabosa, no antigo espaço de um banco. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Festival de Esquetes de Fortaleza (Fesfort) volta a ser realizado na capital cearense nesta segunda-feira, 14. A 23ª edição é promovida somente no Teatro da Praia e com esquetes montadas por alunos da Escola de Teatro do Teatro da Praia. A atriz homenageada da edição é a cearense Solange Teixeira. O festival foi criado por Carri Costa (foto).

Quando: de segunda-feira, 14, a sexta-feira, 18, a partir das 19h30min

de segunda-feira, 14, a sexta-feira, 18, a partir das 19h30min Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas apenas na bilheteria do Teatro da Praia





Shadow Force

Cinemas de Fortaleza exibem o filme de ação e suspense "Shadow Force - Sentença De Morte", estrelado por Omar Sy e Kerry Washington. Na trama, Kyrah e Isaac já foram líderes de um grupo multinacional de forças especiais chamado Shadow Force. Eles quebraram as regras ao se apaixonarem e, para proteger o filho, passaram à clandestinidade. Com uma grande recompensa pelas suas cabeças, a luta de uma família torna-se uma guerra total.

Quando e onde: Ingresso.com





Superman

Um dos filmes mais aguardados de 2025, "Superman" segue em cartaz em cinemas de Fortaleza. Movido pela esperança na bondade da humanidade, o super-herói tenta conciliar seus dois lados: a herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent. O filme reúne personagens clássicos das histórias de "Superman", como Lex Luthor, Lois Lane, Lanterna Verde e Mulher-Gavião.

Quando e onde: Ingresso.com





Inscrições

A Escola Porto Iracema das Artes abre inscrições até domingo, 20, para os cursos gratuitos de Teatro, Audiovisual e Artes Visuais do Programa de Formação Básica. Ao todo, 75 vagas são oferecidas, e os percursos formativos são destinados a jovens de 15 a 29 anos. As atividades propõem um mergulho em cada campo artístico, com aulas que unem teoria e prática. Interessados devem realizar inscrições on-line até o dia 20 de julho. Os resultados da fase de análise serão divulgados no dia 22 de julho. Os classificados serão chamados para entrevistas.

Quando: inscrições até domingo, 20; aulas em agosto

inscrições até domingo, 20; aulas em agosto Onde: no link bit.ly/44tI8oU

no link bit.ly/44tI8oU Gratuito





Estudantes Artistas

Segue aberta para visitação no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a quinta edição do Salão Universitário. A mostra reúne "estudantes-artistas e artistas-estudantes" em diversas linguagens, como fotografia, desenho, pintura, gravura, colagem, bordado, tapeçaria e peça tátil. Foram selecionados para esta edição 90 trabalhos de estudantes da graduação e da pós-graduação.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 1º de agosto

segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 1º de agosto Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito