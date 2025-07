Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 15 de julho

Áries 21/03 a 20/04

A tensão entre a Lua, Vênus e Marte eleva suas emoções, comprometendo sua capacidade diante dos desafios. Ciente disso, é possível organizar as ideias e adotar posturas que evitem decisões impulsivas. Buscar acordos com as pessoas ao seu redor é essencial para manter a estabilidade necessária.