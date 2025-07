Programe-se: confira agenda cultural para esta terça-feira, 15 de julho (15/07)

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 01-02-25: Solange Almeida abre a temporada de pré-carnaval de Fortaleza com show no Conjunto Ceará.(Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO)

Chega à penúltima edição deste mês o projeto "Ensaios do DF", festa promovida pelo cantor cearense Diego Facó. A iniciativa preenche as terças-feiras de julho no Austin Pub, reunindo diferentes artistas do forró, funk e piseiro. Nesta terça, 15, o público assiste a shows de Solange Almeida (foto), Arnaldinho Netto, Forró Pegado, Cesinha e Mateus Ximenes.

Quando: a partir das 22 horas

a partir das 22 horas Onde: Austin Pub (av. Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)

Austin Pub (av. Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 60; vendas no site Make My Night





Yõg Ãtak

É exibido no Cinema do Dragão nesta terça-feira, 15, o filme “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”, dirigido por Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna. A obra apresenta a busca de Sueli Maxakali e Maísa Maxakali pelo pai, Luis Kaiowá, de quem foram separadas durante a ditadura militar no Brasil. O filme acompanha a jornada da cineasta para reencontrar o pai, bem como as lutas enfrentadas pelos povos indígenas Tikmu’un e Kaiowá em defesa de seus territórios e modos de vida.

Quando: terça-feira, 15, às 18h40min

terça-feira, 15, às 18h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria



O Instituto

Está disponível no catálogo da plataforma de streaming MGM a série "O Instituto". Baseado no romance homônimo escrito por Stephen King, o suspense conta a história de Luke Ellis, garoto superdotado que é sequestrado e acorda no Instituto, organização misteriosa onde crianças e adolescentes com habilidades especiais passam por experimentos sombrios. Os capítulos são lançados semanalmente aos domingos.

Onde: MGM, também disponível em assinaturas adicionais no Prime Video por R$14,90 mensais





CineMaterna

O cinema do shopping RioMar Kennedy recebe nesta terça-feira, 15, mais uma edição do projeto CineMaterna. A sessão especial é voltada para famílias com bebês de até 18 meses. É exibido o filme "Jurassic World - Recomeço". Na sessão, o ambiente tem iluminação suave, som reduzido e temperatura ajustada. A sala também conta com trocadores equipados com fraldas

e lenços umidecidos.

Quando: terça-feira, 15, às 14 horas

terça-feira, 15, às 14 horas Onde: Cinépolis do RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Cinépolis do RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Quanto: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia); vendas na bilheteria e no site Cinépolis





Grande Otelo

O Cineteatro São Luiz exibe até sábado, 19, a mostra de filmes finalistas da 24ª edição do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro. Nesta terça-feira, 15, entra em exibição gratuita o longa "Câncer Com Ascendente em Virgem", dirigido por Rosane Svartman. Na comédia, Clara, influencer e professora, precisa lidar com a descoberta de um câncer de mama.

Quando: terça-feira, 15, às 15 horas

terça-feira, 15, às 15 horas Onde: Sala Seu Vavá do Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Sala Seu Vavá do Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito





Educação Museal

O Museu Ferroviário Estação João Felipe abriu inscrições para o Curso Básico em Educação Museal. A formação é gratuita e voltada a pessoas interessadas em museus, memória, cultura e patrimônio. Com oito encontros presenciais aos sábados, o curso será ministrado

entre os meses de agosto e setembro de 2025 e oferecerá bolsa de R$ 600,00 para as 20 pessoas selecionadas.

Quando: inscrições até domingo, 20

inscrições até domingo, 20 Onde: inscrições no Mapa Cultural do Ceará

inscrições no Mapa Cultural do Ceará Mais informações: edital.museuferroviario@institutomirante.org