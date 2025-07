Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 16 de julho

Foto: Reprodução/@gongadadrag no Instagram O teatro RioMar Fortaleza recebe nesta quarta-feira, 16, o show "Gongada Drag"

O teatro RioMar Fortaleza recebe nesta quarta-feira, 16, o show "Gongada Drag", que reúne comédia e arte drag para fazer o público "rir até doer o queixo. Nesta edição, a convidada "gongeada" da vez é Betina Polaroid, finalista do "Drag Race Brasil". Além dela, são atrações do espetáculo queens que fizeram

sucesso em "LOL Brasil", "Caravana das Drags", "Queens of The Universe".

Quando : quarta-feira, 16, em múltiplas sessões

: quarta-feira, 16, em múltiplas sessões Onde : Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto : a partir de R$ 50, vendas pelo Uhuu.com

: a partir de R$ 50, vendas pelo Uhuu.com Mais informações: @gongadadrag



Dino Scape

Até 24 de agosto, o Shopping Parangaba recebe programações para as crianças. A novidade é a chegada do Dino Scape, um parque temático de dinossauros com atividades interativas.

Quando : segunda-feira a sábado, de 10h às 22 horas; domingo, das 11h às 22 horas

: segunda-feira a sábado, de 10h às 22 horas; domingo, das 11h às 22 horas Onde : Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Quanto: a partir de R$ 45; vendas na bilheteria



Barulhinho Delas

A sexta edição do Festival Barulhinhos Delas acontece de julho a novembro em Fortaleza e está com inscrições abertas para diversas oficinas de design realizadas por profissionais do festival e seus próprios ateliês. Entre as atividades, há produção de cerâmica, design de calçados, bolsas e joias.

Inscrições até 25 de julho

até 25 de julho Quando : 28 de julho e 8 de agosto

: 28 de julho e 8 de agosto Onde : diversos endereços

: diversos endereços Inscrições e mais informações: @barulinhodelas





Festival de Teatro

A 16ª edição do Festival de Teatro de Fortaleza (FTF) segue até domingo, 20, com inscrições abertas para propostas de espetáculos para integrar a programação, que acontece entre 31 de agosto e 12 de setembro deste ano. No total, são três categorias disponíveis: "Mostra Novos e Outros Olhares", "Mostra Fortaleza em Cena" e "Mostras de Teatro para as Infâncias", todas com temática livre.

Inscrições abertas até 20 de julho, no Mapa Cultural do Ceará

abertas até 20 de julho, no Mapa Cultural do Ceará Quando : 31 de agosto a 12 de setembro

: 31 de agosto a 12 de setembro Mais informações: @festivaldeteatrofortaleza



Parque Arvorar

O recém-inaugurado Parque Arvorar, do grupo Beach Park, está com funcionamento ampliado neste período de férias escolares, de julho a agosto. A estrutura conta com três aviários, trilhas suspensas, passarelas nas copas das árvores e uma "casa do passarim", estrutura elevada com quatro andares.

Quando: de quarta-feira a domingo, das 9h às 17 horas

Onde : Rua Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz

: Rua Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz Quanto : R$ 129 (crianças) e R$ 139 (adultos)

: R$ 129 (crianças) e R$ 139 (adultos) Mais informações: @parquearvorar