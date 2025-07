O SANTO Nossa Senhora do Carmo

Os primeiros carmelitas, em fins do século XII depois de Cristo, decidiram formar uma comunidade no Monte Carmelo, cujo nome significa "jardim". Os primeiros monges eram cavaleiros cruzados, que cansados da violência e injustiça daquelas guerras para conquistar a Terra Santa das mãos dos mouros, ali se refugiaram. Atraídos ao monte pela fama do profeta Elias, ali fundaram uma capela. Escolheram uma vida de penitência e reparação pelos abusos dos cruzados. Chamaram Maria de "Senhora" do lugar, segundo os costumes feudais, e renderam a ela serviço de dedicada doação dos primeiros carmelitas. Os peregrinos e cruzados que os visitaram começaram a chamá-los Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo.