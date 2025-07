Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 17 de julho

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Minguante em seu signo e em harmonia com Mercúrio, favorece a autoanálise. Este é um momento que pede tranquilidade para que as ideias fluam sem interferências. Preserve a harmonia na convivência familiar e evite se desgastar com o estresse dos desafios.

Touro 21/04 a 20/05 Os desafios podem pesar emocionalmente, mas não permita que o desânimo afete sua disposição. Respeite seus limites e busque um tempo de recolhimento para organizar as ideias sem pressões externas, como sugere a harmonia entre Lua e Mercúrio.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua Minguante na área das amizades e em tensão com Sol e Júpiter, evidencia desafios no convívio social, com atitudes inflexíveis que comprometem o diálogo e geram disputas. Mantenha a seletividade e valorize os vínculos de confiança nas interações.

Câncer 21/06 a 22/07 Com a Lua Minguante na área do trabalho, é o momento de revisar estratégias e evitar se expor em excesso. Dificuldades podem surgir, mas há espaço para aprendizado. Procure agir com discrição e encare cada desafio como chance de crescimento pessoal.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Minguante na área espiritual e em harmonia com Mercúrio, evidencia um momento de recolhimento voltado ao amadurecimento, favorecendo o foco nas questões mais urgentes da vida. Evite gastar energia com o que não pode ser resolvido agora. Manter a serenidade é essencial.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Minguante favorece momentos de introspecção, essenciais para seu bem-estar e reflexões importantes sobre a vida. Preserve seu espaço e evite envolver-se em questões alheias que possam drenar sua vitalidade.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua Minguante em harmonia com Mercúrio favorece a reflexão sobre os vínculos. Dê espaço ao outro e evite forçar a convivência, para evitar atritos. Ajustes serão necessários para lidar com desconfortos e reduzir possíveis conflitos no dia a dia.

Escorpião 23/10 a 21/11 Diminua o ritmo e cuide da sua saúde física e mental, pois essa fase pode comprometer sua vitalidade. Evite excessos e mantenha hábitos saudáveis. A harmonia lunar com Mercúrio favorece práticas que proporcionem bem-estar e tragam leveza à sua rotina.

Sagitário 22/11 a 21/12 Nesta Lua Minguante, priorize a discrição social para proteger sua privacidade e evitar exposições desnecessárias. A harmonia entre Lua e Mercúrio sugere aproveitar atividades tranquilas e ajustadas à sua realidade financeira. Evite se expor em situações que gerem desconforto.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua Minguante em tensão com Sol e Júpiter sinaliza fragilidade nos vínculos mais próximos. Evite forçar o convívio e cuide do seu equilíbrio interior. Envolver-se com atividades que proporcionam serenidade e equilíbrio pode ajudar a contornar os problemas com sabedoria.

Aquário 21/01 a 18/02 Os desafios do dia a dia exigem uma comunicação mais cuidadosa, por isso tente transmitir suas ideias com clareza e mantenha a diplomacia ao lidar com os conflitos, como sinaliza a Lua Minguante. Palavras ditas com maturidade e sabedoria são grandes aliadas, graças à harmonia entre Lua e Mercúrio.