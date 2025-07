Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Luciano Bergamaschi/Divulgação Espetáculo "Improvável", da Cia. Barbixas de Humor, está em cartaz desde 2007 e se destaca pelo improviso teatral

Improviso

A companhia de humor Os Barbixas volta a Fortaleza neste fim de semana para apresentar o espetáculo "Improvável". O show faz parte do repertório do grupo há quase 20 anos. Com Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, "Improvável" é um show de improvisação no qual os contextos e os trocadilhos são criados na hora, com auxílio da plateia.

Quando: sábado, 19, às 18h30min e às 21 horas; domingo, 20, 17h e às 20 horas



sábado, 19, às 18h30min e às 21 horas; domingo, 20, 17h e às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu

Nany People

Neste sábado, 19, a humorista Nany People se apresenta em Fortaleza em sessão única. No palco do Theatro Via Sul, ela leva ao público o espetáculo "Ser Mulher Não é Para Qualquer Um", que biografa a carreira da atriz, contando episódios, histórias, causos e inspirações da vida e carreira de Nany. A peça tem direção artística de Marcos Guimarães e reúne projeções e números musicais.

Quando: sábado, 19, às 21 horas

sábado, 19, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40

a partir de R$ 40 Mais informações: @theatroviasulfortaleza ou no site Uhuu





Patati Patatá

Estreia no estacionamento do shopping Parangaba nesta sexta-feira, 18, o "Patati Patatá Circo Show". O espetáculo liderado pela dupla de palhaços que conquistou o Brasil une apresentações musicais, show de humor e performances circenses.

Quando: sexta-feira, sábado, domingo e feriados; horários diversos; visitação até setembro

sexta-feira, sábado, domingo e feriados; horários diversos; visitação até setembro Onde: estacionamento do Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

estacionamento do Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla e bilheteria presencial





Roda de Conversa

O restaurante e espaço cultural Bruta Flor promove nesta quinta-feira, 17, uma roda de conversa sobre o cantor e compositor Cazuza, considerado o "Poeta do Rock". Sua morte completou 35 anos em 2025. Participam do evento César Sabino (proprietário do Bruta Flor), Marcos Sampaio (jornalista, crítico de música e editor-adjunto do Vida&Arte), George Hudson (vocalista da banda Altos Versos) e Fylipe Lima (guitarrista da Altos Versos).

Quando: quinta-feira, 17, às 19 horas

quinta-feira, 17, às 19 horas Onde: Bruta Flor (rua Antônio Augusto, 806 - Meireles)

Bruta Flor (rua Antônio Augusto, 806 - Meireles) Entrada gratuita





Sana

Começa nesta sexta-feira, 18, a segunda parte da edição comemorativa de 25 anos do Sana, principal evento geek do Norte/Nordeste. A programação reúne atrações nacionais e internacionais, estandes, campeonatos e shows em torno da cultura geek, pop e oriental. Entre os destaques estão os atores Tom Welling e Erica Durance, da série "Smallville".

Quando: sexta-feira, 18, a partir das 12 horas; sábado, 19, e domingo, 20, a partir das 10 horas

sexta-feira, 18, a partir das 12 horas; sábado, 19, e domingo, 20, a partir das 10 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 50; vendas em portalsana.com.br





Mundo Suassuna

São realizadas neste fim de semana as últimas apresentações do espetáculo "Mundo Suassuna" na Caixa Cultural Fortaleza. Com direção e dramaturgia de Marcelo Romagnoli, a peça é inspirada na poética do escritor Ariano Suassuna e revela os desatinos de um príncipe durante uma viagem pelo Sertão.

Quando: quinta-feira, 17, a sábado, 19, às 19 horas; domingo, 20, às 18 horas

quinta-feira, 17, a sábado, 19, às 19 horas; domingo, 20, às 18 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria





Piamarta

Neste domingo, 20, a Banda do Piamarta realiza concerto comemorativo de 53 anos. O repertório passeia por clássicos, incluindo obras como Granada (Agustin Lara). Além disso, o concerto mergulha em trilhas sonoras de desenhos animados da Disney e estúdios Pixar. O espetáculo também conta com música brasileira. O dinheiro arrecado com venda de ingressos será referido para as ações do Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta.

Quando: domingo, 20, às 18 horas

domingo, 20, às 18 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla