Drinks em lata: com rum ou vodka, confira bebidas prontas para consumo

Foto: FERNANDA BARROS CRATEÚS, CEARÁ, BRASIL, 15-07-2025: Comes&Bebes sobre bebidas prontas. Na fotos, a bebida Xeque Mate, que é uma das opções de drink do Deixe Comigo Bar, da proprietária Vládia Soares. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Praticidade e frescor são duas palavras que definem os drinks em latinhas. Seja à base de vodca, rum ou gin tônica, as bebidas alcoólicas prontas para consumo são presentes nas festas por toda a Cidade. Sendo consideradas ideais para quem quer aproveitar a noite sem ter que esperar pela bebida sem deixar de provar sabores ousados.

A moda dos drinks prontos é mundial, segundo Lia Carvalho, sócia-diretora da distribuidora Incansáveis, que traz a Fortaleza as bebidas da marca mineira Equilibrista. “Essa demanda reflete uma tendência global de praticidade aliada à experiência”, pontua Lia. Para ela, os drinks prontos são a combinação perfeita para a vida noturna em Fortaleza.

“Fortaleza tem uma cena urbana vibrante, com vida noturna pulsante, clima de verão praticamente o ano todo e um público que valoriza experiências sensoriais”, explica a empresária. “Os drinks prontos se encaixam perfeitamente nesse contexto: são refrescantes, fáceis de consumir em diferentes ocasiões e têm um apelo visual que combina com o lifestyle da cidade”, continua Lia.

Outro destaque das bebidas prontas, para ela, é a possibilidade de oferecer tudo o que um drink preparado na hora oferece sem a necessidade de um barman para realizar a preparação ou uma estrutura adequada. “É também uma solução inteligente: oferece sabor, qualidade e sofisticação sem a necessidade de estrutura ou preparo”, explica.

Vládia Soares, uma das proprietárias do Deixe Comigo Bar, destaca que o frescor dos drinks prontos são o principal atrativo desse tipo de bebida. Recentemente, o estabelecimento incluiu o Xeque-Mate, bebida mineira que mistura chá mate, rum, guaraná e limão.

A empreendedora teve contato com o drink no Universo Paralello, festival de música eletrônica e cultura alternativa. Então, ela é bem presente nesses movimentos alternativos, em festivais, então por isso eles vieram aqui no Deixe Comigo Bar, porque a gente é esse espaço de público jovem, de público mente aberta, de pessoas livres, alternativas”, relembra Vládia.

Já Lia revela que conheceu a Equilibrista no Carnaval de Belo Horizonte. A decisão em trazer a bebida para Fortaleza veio a partir da percepção de que não havia nenhum outro produto semelhante no mercado. “Percebemos que o fortalezense gosta de experimentar o novo, especialmente quando o produto vem embalado em criatividade, autenticidade e com uma proposta que se conecta com seu modo de viver, de sair, de celebrar”, destaca a empresária.



Xeque - Mate no Deixe Comigo Bar

Os drinks da Equilibrista chegam a Fortaleza em três sabores distintos: Gingibre (gin, gengibre e limão), Veneta (vodka, frutas vermelhas e hortelã) e Rubra (soft bitter com laranja). O teor alcoólico é de 7,9% em embalagens de 355ml. Os três sabores foram escolhidos para serem mais acessíveis ao público.

Quando surgiu a marca, só oferecia Sangria e Clericot, drinks a base de vinho, mas com o tempo a marca quis apostar em paladares menos nichados, segundo Guilherme Drager, diretor de Marketing e Eventos da Equilibrista. A Incansáveis, empresa responsável pela distribuição dos drinks na Cidade, pretende trazer novas receitas que valorize ingredientes nordestinos e possibilitem colaborações locais.

Onde: Mangangá (rua Gal. Bezerril, 373 - Centro) e Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)



Quanto: ticket médio de R$ 16



Mais informações: @somosincansaveis

Equilibrista - Incansáveis

Já disponível no Deixe Comigo Bar, o drink mineiro pronto Xeque Mate chegou ao estabelecimento no final de junho. A demanda pela bebida já existia desde o pré-carnaval. “Eu cheguei a vender fardinhos, sabe, porque enfim, aqui em Fortaleza não tem tantos espaços que tem a Xeque Mate”, conta Vládia Soares, uma das proprietárias do bar.

Desde que passou a ser oferecida na casa, a bebida tem tido bastante procura, segundo a empreendedora. “Não pode deixar de ter aqui na casinha. Está sendo muito bem aceita a Xeque Mate. É um drink pronto com valor ok também e supre a necessidade do cliente”, pontua Vládia.

“A experiência com a bebida é bem impactante. Tem uma gaseificação bem leve... essa mistura do chá mate com o rum, o limão e o guaraná é bem impactante. E todo mundo aqui da casinha tem gostado bastante”, detalha a proprietária do espaço.