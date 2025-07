Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 18 de julho

Áries 21/03 a 20/04 A harmonia entre Lua e Marte dinamiza a rotina, mas o excesso de responsabilidades pode deixar o convívio mais difícil, como sugere a tensão lunar com Plutão e Mercúrio. Mantenha uma postura equilibrada e incentive quem está por perto a colaborar para que tudo funcione bem.

Touro 21/04 a 20/05 A harmonia entre Lua e Marte fortalece sua autoconfiança, ajudando você a seguir com determinação em busca de conquistas pessoais. Não espere resultados imediatos, pois os desafios exigem paciência e maturidade, conforme alerta a tensão lunar com Plutão e Mercúrio.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Lua e Marte em harmonia fortalecem sua coragem para lidar com os desafios, elevando sua moral entre as pessoas próximas. Aproveite também para refletir sobre o que pode estar afetando seu bem-estar.

Câncer 21/06 a 22/07 A harmonia entre Lua e Marte melhora sua comunicação, tornando suas interações mais fluidas, especialmente nas redes sociais. Mantenha o equilíbrio ao se expor publicamente e resolva divergências com diplomacia, evitando disputas desnecessárias.

Leão 23/07 a 22/08 A harmonia entre Lua e Marte eleva sua produtividade, facilitando a realização de tarefas e a organização do dia a dia. Porém, evite pressionar as pessoas ao seu redor, respeitando o ritmo de cada um, já que a tensão com Plutão e Mercúrio pode gerar atritos. Adote uma postura mais flexível.

Virgem 23/08 a 22/09 Com Lua, Plutão e Mercúrio em tensão, os desafios se apresentam de forma mais complexa, demandando uma análise cuidadosa e planejamento estratégico para metas de curto e longo prazo. Mantenha-se confiante e encare essa fase como uma oportunidade para organizar a rotina.

Libra 23/09 a 22/10 Sua força interior se destaca com Lua e Marte em harmonia, beneficiando a tomada de decisões. Contudo, diante de desafios mais complexos, é importante fortalecer suas estratégias e planejar suas ações com cuidado. O convívio pode ficar mais delicado, exigindo diplomacia.

Escorpião 23/10 a 21/11 A harmonia entre Lua e Marte fortalece os vínculos nos relacionamentos, o que é essencial para enfrentar situações desafiadoras que exigem um esforço conjunto. No entanto, o estresse pode comprometer os ânimos e as relações. Mantenha o diálogo aberto e ponderado.

Sagitário 22/11 a 21/12 O momento favorece os cuidados com o bem-estar, já que Lua e Marte em harmonia fortalecem atitudes ligadas ao cotidiano. Cuide da saúde, da rotina e da sua autoestima. As trocas sociais tendem a ser mais tensas agora, pois Plutão e Mercúrio em tensão com a Lua podem gerar conflitos ideológicos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A harmonia entre Lua e Marte te impulsiona a buscar experiências dinâmicas e prazerosas, além de interações criativas no seu círculo social. No entanto, a tensão da Lua com Plutão e Mercúrio pede cautela e disciplina com os gastos financeiros. Manter a prudência é essencial neste momento.

Aquário 21/01 a 18/02 As relações pessoais passam por desafios que comprometem o diálogo e o convívio. A tensão entre Lua, Plutão e Mercúrio pede uma postura equilibrada e diplomática. Mantenha sua autonomia, mas sem deixar de colaborar na gestão das tarefas.