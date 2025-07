Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 18 de julho (18/07)

Foto: Doug Souza/Divulgação Solo de dança "Zonza", de Paty Lopes

Estreia nesta sexta-feira, 18, o solo de dança "Zonza", de Paty Lopes, que se apresenta no Centro Cultural Grande Bom Jardim (CCBJ) e no Teatro Dragão do Mar. No palco, a artista apresenta um olhar sensível e crítico sobre os atravessamentos de uma mulher com o traçado urbano de Fortaleza, a partir da escuta e observação da cidade.

Quando: sexta-feira, 18, às 19 horas (CCBJ); domingo, 20, às 19h30min (Dragão do Mar)

Onde: CCBJ (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) e Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito





Músicas Cruéis

O Hytti Pub, localizado no bairro Edson Queiroz, recebe a segunda edição do show "Músicas Cruéis", da cantora cearense Bruna Ene. Com clássicos do sertanejo, do brega e do forró, a artista promete fazer público sofrer e chorar com composições que apertam o coração dos apaixonados.

Quando: sexta-feira, 18, às 21 horas

Onde: Hytti Pub (Av. Washington Soares, 720 - Loja 02 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 66; vendas pelo Sympla





Festa Sul Americana

Nesta sexta-feira, 18, a Estação das Artes celebra a cultura Sul-Americana com música e feira gastronômica. A partir das 18 horas, o grupo Viva La Pachanga une-se ao coletivo paulista ¡Subete! para apresentar ritmos latinos e músicas do gênero reggaeton. Na praça do Alimenta-CE, acontece a Feira Gastronômica Sul-americana, a partir das 17 horas, com comidas tradicionais da região.

Quando: sexta-feira, 18, a partir das 17 horas

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito, com entrada por ordem de chegada





Fecta

O Theatro José de Alencar recebe nesta sexta-feira, 18, a 19ª edição do tradicional Festival de Esquetes da Cia. Teatral Acontece (FECTA), que tem distribuição de ingressos no dia do evento mediante a doação de um sachê para gatos, que será doado a ONGs que cuidam de felinos em Fortaleza.

Quando: sexta-feira, 18, às 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito, com distribuição de ingressos 2 horas antes do início





Happy Hour Pop

Para agitar o fim de semana na praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, o local promove o show gratuito "Pablo Richel canta Divas Pop", em que o cantor interpreta sucessos de artista como Beyoncé, Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Tyla e outras estrelas da música internacional.

Quando: sexta-feira, 18, às 19 horas

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Acesso gratuito