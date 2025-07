Eu sou porque nós somos

Nego Bispo era um profundo crítico de todas as instituições coloniais. Segundo ele, era preciso sair de lógicas baseadas em experiências eurocêntricas, monoteístas e brancas.

Por isso, priorizava a oralidade como forma de transmissão de saberes e de resistência.

Ele afirmava que "mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade", e via seu próprio livro como uma forma de "ensinar o povo das escrituras a falar".

Um dos motivos que o afastou do movimento sindical foi justamente a avaliação de que a esquerda política adotou as regras do jogo impostas por quem os rivalizava.

Essencialmente, "lutar contra o capitalismo" era o mesmo que lutar contra um instrumento, e não contra a causa raiz, o colonialismo.

O contracolonialismo ganha aí seus contornos iniciais, sendo classificado por ele como um modo de ser, e não apenas um conjunto de ideias acadêmicas.

Existir, então, seria abraçar a ideia de que a vida está em um constante movimento não-linear.

Por isso, ele propunha "animalizar os humanos para desumanizar a animalidade".