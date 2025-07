Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 19 de julho (19/07)

Foto: Reprodução/Instagram @yayavilasboas A cantora e compositora cearense Yayá Vilas boas apresenta no Teatro Chico Anysio neste sábado, 19, o espetáculo "Crua"

A cantora e compositora cearense Yayá Vilas boas apresenta no Teatro Chico Anysio neste sábado, 19, o espetáculo "Crua". Com repertório compostos por músicas autorais e interpretações que transitam entre o pop, a MPB e o R&B, a cantora destaca suas raízes cearenses, trazendo elementos da cultura local para composições que conversam com temas universais, como o amor, a solidão e a busca

por identidade.

Quando: sábado, 19, às 19 horas

sábado, 19, às 19 horas Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)

Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla





Peter Pan

Como parte do projeto Teatro Para a Infância Unifor, é apresentado no Teatro Celina Queiroz neste fim de semana o espetáculo "Peter Pan". Na clássica história infantil, Peter Pan é um menino que se recusa a crescer e vive na Terra do Nunca, uma ilha mágica onde as crianças não envelhecem. Ele conhece as crianças Darling, Wendy, João e Miguel, e as leva para a Terra do Nunca, onde enfrentam aventuras e perigos como o Capitão Gancho e seus piratas.

Quando: sábado, 19, e domingo, 20, às 17 horas

sábado, 19, e domingo, 20, às 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





Pink Floyd

A banda Animals presta tributo à banda de rock Pink Floyd neste sábado, 19, no teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). A apresentação "Pulse Experience - Uma Viagem ao Vivo Pelo Universo de Pink Floyd" faz referência ao filme musical "Pulse", de 1995, do grupo britânico, do show de 1994 em Londres, durante a "The Division Bell Tour".

Quando: sábado, 19, das 20h às 22h30min

sábado, 19, das 20h às 22h30min Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos retirados no site OutGo





Imersão

Neste sábado, 19, ocorre na praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) a atividade "Mundo mágico da natureza em 3D", com Leliana Lopes, Wallison Avelino e Garu Pirani. Na ação, os participantes podem explorar as obras "Refloresta" e "Fósseis do Cariri" a partir do uso de óculos de realidade virtual. A atividade é recomendada para crianças a partir de 12 anos.

Quando: sábado, 19, das 16h às 18 horas

sábado, 19, das 16h às 18 horas Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito; inscrições no local, por ordem de chegada