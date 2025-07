Programe-se: confira agenda cultural para este domingo, 20 de julho (20/07)

Foto: Festival Mi/Divulgação Companhia Itinerante de Malabares (CIM) apresenta "O Circo de Uma Mulher Só"

O Festival Mi começa em Viçosa do Ceará. A programação inicia com o Encontro de Bandas na Igreja Matriz. Na sequência, a Companhia Itinerante de Malabares apresenta "O Circo de Uma Mulher Só", na Praça General Tibúrcio. Por fim, às 19h30min, ocorre o show "Essa Maré", de Luiz Otávio; seguido do show "Y'Y", de Amaro Freitas.

Quando: domingo, 20, a partir das 16 horas

domingo, 20, a partir das 16 horas Onde: Viçosa do Ceará; endereços no Instagram

Viçosa do Ceará; endereços no Instagram Gratuito





Medicada

A humorista alagoana Claudia Helena apresenta em Fortaleza neste domingo, 20, o show stand-up "Medicada". Ela brinca sobre como sua saúde mental mudou ao se tornar pessoa pública, incluindo histórias de relacionamentos amorosos e familiares, carreira na TV e participação nos realitys. No palco, ela reúne esses elementos com a sua relação com a terapia.

Quando: domingo, 20, às 20 horas

domingo, 20, às 20 horas Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)

Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica) Quanto: a partir de R$ 20





Arte e Brunch

Neste domingo, 30, a Pincelê Fortaleza promove o evento "Arte e Brunch", que inclui pintura em canecas de porcelana e um brunch completo, com tábuas de frios e croissants. Haverá um sorteio de itens e vouchers de desconto de marcas colaboradoras.

Quando: domingo, 30, das 9 às 12 horas

domingo, 30, das 9 às 12 horas Onde: Le Cuisinier (rua Ana Bilhar, 1100 - Meireles)

Le Cuisinier (rua Ana Bilhar, 1100 - Meireles) Quanto: R$ 198, vendas pelo Sympla

Yoga no Quintal

O North Shopping Jóquei segue com programação fixa da Yoga no Quintal em julho. O momento é ideal para quem busca equilíbrio e bem-estar no começo da manhã. Quem orienta o momento é a tutora Clah Yoga, que se reúne com os participantes no Quintal do Nortão.

Quando: domingo, 20, às 7h30min

domingo, 20, às 7h30min Onde: Quintal do Nortão (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Quintal do Nortão (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy) Gratuito





Contação de histórias

A atriz Paula Yemanjá realiza neste domingo, 20, a contação de histórias "Mnemosine: Porque a memória é feminina". A atividade integra o projeto "A Casa de Todos", que está instalado na Caixa Cultural Fortaleza, em uma estrutura feita de crochê.