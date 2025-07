Comédia cearense sobre menopausa estreia no Cineteatro São Luiz

Foto: Kennedy Saldanha/ Divulgação Peça discute menopausa com humor e estreia no São Luiz

A menopausa e o envelhecimento feminino são temas centrais da comédia “Menospausa”, que estreia em Fortaleza com texto e atuação de Ana Cristina Viana e Solange Teixeira.

A peça propõe um olhar crítico e bem-humorado sobre essa fase da vida, tratando de questões como o desejo, a saúde, a visibilidade e a continuidade da criação artística a partir da maturidade.

A estreia acontece no dia 25 de julho, no Cineteatro São Luiz. A entrada é gratuita nessa primeira apresentação. No dia 26, o espetáculo retorna ao palco no mesmo horário, com ingressos à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro.

Leia Também| Filme sobre Marília Mendonça busca atriz para viver Rainha da Sofrência

Na trama, Márcia e Izabel são amigas e atrizes que atravessam a menopausa. Em cena, compartilham histórias que envolvem o corpo, as transformações hormonais, a vida afetiva e o fazer artístico. Misturando elementos de ficção e autobiografia, a montagem constrói um retrato afetivo e provocador das experiências vividas por mulheres que resistem ao silenciamento imposto pelo etarismo.

O texto é assinado por Ana Cristina Viana, em diálogo com Solange Teixeira, com quem divide também a produção e o palco. A encenação se constrói em camadas e alterna momentos de quebra da quarta parede e reconstrução da ficção, criando uma dramaturgia que transita entre o íntimo e o teatral.



“Menospausa” marca a retomada da parceria entre as atrizes, que atuaram juntas no espetáculo “TrancAfiadas”, criado em formato de mini documentário durante a pandemia. Agora, retornam ao palco com uma proposta que reafirma a autonomia e a potência das mulheres maduras na cena artística.

Menospausa

Quando: sexta, 25, e sábado, 26, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia). Disponível no Sympla e na bilheteria do teatro

Mais informações: @cineteatrosaoluiz