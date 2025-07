O SANTO São Lourenço de Brindes

Júlio César Russo nasceu no dia 22 de julho de 1559, em Brindisi, Itália. Ao ficar órfão, aos 14 anos, foi acolhido por um tio em Veneza. Dois anos depois, ingressou na Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis. Juntou-se aos capuchinhos de Verona, onde recebeu a ordenação e assumiu o novo nome. Completou a formação na Universidade de Pádua e voltou para Veneza com a missão de ser mestre de noviços. Lourenço foi o superior-geral da própria Ordem e embaixador do Papa Paulo V, com a missão de intermediar príncipes e reis em conflito. Além de dormir no chão, levantava-se à noite para rezar e alimentava-se somente de pão, água e verduras como penitência. Faleceu em Lisboa, em 1619, quando voltava a Portugal.