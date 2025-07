Foto: Paramount Pictures/Divulgação Como opção de filme para a família nestas férias, está em cartaz os "Smurfs"

Como opção de filme para a família nestas férias, está em cartaz os "Smurfs". No novo longa, os Smurfs se aventuram em uma missão de resgate do Papai Smurf, que foi sequestrado por um novo e misterioso vilão. No caminho, eles descobrem uma família que se define como guardiã do bem, não só da Vila dos Smurfs, mas também de todo o mundo. Com o encontro, uma grande questão deverá respondida: o que significa ser um Smurf?

Alece

Instalada no prédio sede da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a exposição "Alece 190 anos: a Casa do Povo" continua aberta para visitação durante o recesso parlamentar, até 31 de julho, com horário diferenciado de visitação. A mostra apresenta a história do parlamento cearense e sua atuação ao longo de quase dois séculos na construção política, social e econômica do Ceará.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8 horas às 13h30min, até 31 de julho; 8 horas até 16h30min a partir de 1º de agosto

Onde: Alece (Av. Des. Moreira, 2807 - Dionísio Torres)

Gratuito

Terror

Está em exibição em cinemas de Fortaleza o filme de terror "Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado". A história gira em torno de cinco amigos que, após causarem um acidente de carro fatal, guardam segredo sobre a tragédia que causaram e tentam seguir em frente com suas vidas. Entretanto, o passado volta para assombrá-los quando são perseguidos por um maníaco armado com um gancho.

Ficção Histórica

O escritor e professor de Escrita Literária Wilson Jr promove formação gratuita sobre ficção histórica decolonial. Ao todo, são quatro encontros , cada um com duas horas de duração. As aulas são exibidas no YouTube. O curso aborda os temas "O Gênero: Ficção Histórica", "decolonialidade na arte", "ferramentas de escrita criativa" e "organização". A primeira aula já foi realizada. A próxima ocorre na quarta-feira, 23, e as seguintes são realizadas no sábado, 26, e no dia 30.

Quando: 23 e 30 de julho, às 19 horas, e dia 26, às 15 horas

Onde: Escambaclube

no YouTube

Gratuito

Forró

Nas férias de julho, também é realizada a "Segunda-Feira Mais Louca do Mundo", festa tradicional do Pirata Bar, na Praia de Iracema. Nesta segunda-feira, 21, a programação começa às 19 horas, com recepção do Trio Tapioca. Às 19h30min, comandam a festa os Piratas do Forró, com aulão de forró aos presentes. Às 22h30min, a quadrilha junina Zé Testinha se apresenta no local. Na sequência, às 23 horas, a Banda do Pirata toca ritmos que vão do forró ao pop rock. O evento é encerrado com "sopão para os sobreviventes".

Quando: segunda-feira, 21, às 19 horas

Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia);

vendas no site pirata.com.br