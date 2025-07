Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 22 de julho

Áries 21/03 a 20/04 O Sol movimenta o setor social e estimula as conexões com grupos. A harmonia com Saturno e Netuno oferece mais estabilidade emocional, favorecendo uma postura mais madura. Já a tensão com Plutão pede cuidado extra ao lidar com situações desafiadoras.

Touro 21/04 a 20/05 O Sol ilumina as necessidades da vida doméstica e material, favorecendo conexões com suas origens e relações mais próximas. Saturno e Netuno ajudam a criar uma base sólida oferecendo segurança para lidar com desafios que possam surgir devido à tensão com Plutão.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O Sol ingressa no setor das ideias e estimula sua busca por conhecimento e trocas intelectuais. A harmonia com Saturno e Netuno ajuda a amadurecer pensamentos e fortalecer sua visão de mundo. No entanto, a tensão com Plutão exige calma ao lidar com desafios mais complexos.

Câncer 21/06 a 22/07 O Sol entra no setor material, ativando sua visão empreendedora para organizar finanças e projetos. A harmonia com Saturno e Netuno fortalece seu senso de propósito e sua estabilidade, ajudando a enfrentar situações que desafiam sua zona de conforto.

Leão 23/07 a 22/08 Vitalidade e determinação orientam suas ações neste ciclo em que o Sol transita em seu signo, estimulando o reconhecimento pessoal e sua disposição. A harmonia com Saturno e Netuno favorece o alinhamento com seus valores, ajudando a fortalecer sua autonomia. É um bom momento para se libertar de vínculos desgastantes.

Virgem 23/08 a 22/09 O Sol ingressa na área de crise, favorecendo um processo de renovação que lhe fortalece frente aos desafios e contribui com seu amadurecimento. Plutão tensionado sugere que você reavalie hábitos e promova mudanças necessárias.

Libra 23/09 a 22/10 O Sol transita pela área das amizades, incentivando trocas coletivas e ações em grupo. Busque relações maduras e mantenha distância de vínculos que fragilizem sua autoestima e limitem sua liberdade.

Escorpião 23/10 a 21/11 O Sol na área profissional eleva sua disposição para o trabalho e fortalece o vínculo com suas ambições. O ganho de produtividade é evidente, favorecendo seus objetivos. No entanto, é preciso equilibrar essa dedicação com as demandas do lar, como alerta a tensão com Plutão.

Sagitário 22/11 a 21/12 O Sol inspira sua busca por novos propósitos, alimentando sua fé e ampliando seu olhar sobre a vida. As relações se fortalecem com base em valores compartilhados, mas é preciso lidar com possíveis divergências ideológicas com respeito e abertura ao diálogo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O Sol no setor íntimo favorece reflexões profundas e o desejo de mudança interna, estimulando o fortalecimento emocional e o amadurecimento. É um momento de transformação. Cuide da gestão patrimonial, que pode ser afetada por fatores adversos, como alerta a tensão com Plutão.

Aquário 21/01 a 18/02 O Sol favorece o amadurecimento das relações, levando você a valorizar vínculos importantes da sua vida. A harmonia com Saturno e Netuno ajuda a cultivar confiança e estabilidade. Evite relações de dependência e preserve sua autonomia, devido à tensão com Plutão.