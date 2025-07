Mateus Fazeno Rock fará show em Fortaleza lançando seu novo álbum

Foto: Iago Barreto/DIVULGAÇÃO No palco, Mateus Fazeno Rock estará acompanhado do Baile Fazeno Rock

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura receberá, no dia 23 de agosto, o show de lançamento do novo álbum do cantor cearense Mateus Fazeno Rock, "Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem", marcando também o início da nova turnê. Previsto para ser lançado nas plataformas musicais no dia 1º de agosto, o terceiro disco da carreira do artista conta com dez faixas autorais com sonoridade que mistura rock, punk e soul.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

No palco, Mateus (voz e guitarra) estará acompanhado de um time de artistas que integra o Baile Fazeno Rock: DJ Viúva Negra, Jocasta Britto, Mumutante, Larissa Ribeiro, Rafa Lima e Raffar Ygá. A noite contará com uma participação de Fernando Catatau, que assina a produção do álbum ao lado de Mateus e Rafael Ramos.

No repertório, o público poderá conferir, em primeira mão, faixas inéditas como "Rec.ordações", "Saturno e a Intuição", além de sucessos dos álbuns "Rolê nas Ruínas" e "Jesus Ñ Voltará".

Nas redes sociais, Mateus anunciou e comemorou a estreia da turnê: "Esse show marca o início da nossa nova turnê e vamos apresentar ao vivo, e em primeira mão, as dez faixas do álbum que tá chegando nas plataformas dia 1º de agosto. Vai ser uma noite de muita celebração".





Mateus Fazeno Rock - Lá na zárea todos querem viver bem

Quando: sábado, 23 de agosto, às 19 horas

Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81- Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (meia-entrada), R$ 35 (meia social) e R$ 60 (inteira)

Mais informações: @rocksprod