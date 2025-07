Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 22 de julho (22/07)

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASil - 17.07.2025 - posição Lino Villaventura no museu da fotografia (João Filho Tavares O Povo)

Segue em cartaz no Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF) exposição que celebra os 50 anos de carreira do designer de moda brasileiro Lino Villaventura. A mostra reúne 23 figurinos originais juntamente com registros captados pelas lentes de fotógrafos como Bob Wolfenson, Gentil Barreira e Cris Vidal. Há desde a primeira peça costurada pelo estilista até modelos desfilados na última edição do São Paulo Fashion Week.

Quando: terça a domingo, das 12h às 17 horas

terça a domingo, das 12h às 17 horas Onde: MFF (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

MFF (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito





Bob Esponja

O Iguatemi Bosque continua a exibir a exposição "Bob Esponja - A Experiência" neste mês de férias. A mostra convida o público para embarcar em uma experiência mais aprofundada sobre a animação da Nickelodeon, que completa 25 anos em 2025. A atração reúne cenários, como o Siri Cascudo e a Fenda do Bíquini, e figurinos especiais.

Quando: visitação de terça a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábados, das 10h às 22 horas, e domingos, das 12h às 21 horas (última entrada, meia hora antes)

visitação de terça a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábados, das 10h às 22 horas, e domingos, das 12h às 21 horas (última entrada, meia hora antes) Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); vendas no Sympla





Peça Política

Continua no Teatro Dragão do Mar nesta terça-feira, 22, a temporada do espetáculo "Você Não me Conhece", do Grupo Quarto Coletivo. A peça política é feita a partir de quatro cenas curtas e independentes que satirizam tipos da elite brasileira.

Quando: terça-feira, 22, às 19h30min

terça-feira, 22, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Boas Novas

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 22, o documentário "Cazuza - Boas Novas", dirigido por Nilo Romero. O filme destaca o período entre 1987 e o início de 1989, quando mesmo enfrentando o diagnóstico de AIDS e um agravamento severo de saúde, o cantor e compositor Cazuza viveu uma explosão criativa: lançou três álbuns, foi premiado diversas vezes e realizou mais de 40 apresentações com o espetáculo "O Tempo Não Para".

Quando: terça-feira, 22, às 19h30min

terça-feira, 22, às 19h30min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas na bilheteria e em Ingresso.com





Visita mediada

São realizadas visitas mediadas ao Theatro José de Alencar (TJA). Um dos mais importantes patrimônios culturais do Brasil, o equipamento completou 115 anos em junho e oferta reúne programação diversificada para os visitantes.

Quando: terça-feira, 22, às 9h, 11h, 14h e 16 horas

terça-feira, 22, às 9h, 11h, 14h e 16 horas Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); pagamento em espécie