Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 23 de julho (23/7)

Foto: Acervo Pessoal/Deborah Lima Deborah Lima participa do Axé do Micareteiros, no Floresta Bar

O Floresta Bar promove nesta quarta-feira, 23, uma festa micareta, com shows de axé para animar o público. A partir das 20 horas, a cearense Deborah Lima (foto) se apresenta com hits de Ivete Sangalo e Daniela Mercury; já às 22h30min, Carol do Axé assume o palco com repertório dos grupos Chiclete com Banana e Asa de águia.

Quando : quarta-feira, 23, às 20 horas

: quarta-feira, 23, às 20 horas Onde : Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto : a partir de R$ 40

: a partir de R$ 40 Vendas antecipadas pelo Sympla e na bilheteria do equipamento





Xaveco e Vinho

O criador do grupo "Não Sou Obrigadx", o primeiro formado apenas por humoristas LGBTQIAP , Fernando Pedrosa, apresenta seu show solo "Xaveca a Plateia e Bebe Vinho".

Quando : quarta-feira, 23, às 21 horas

: quarta-feira, 23, às 21 horas Onde : Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas)

: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas) Quanto : a partir de R$ 40

: a partir de R$ 40 Vendas em Uhuul.com (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso de valor inteiro na bilheteria e no site com o cupom OPOVO40)



Render-CE

O projeto Render-CE segue com edição de 2025 disponível no Shopping Iguatemi. Desta vez, os destaques são as comunidades de Canoa Quebrada, Cumbe e Majorlândia, com artesanatos que exploram diferentes técnicas. Todo o lucro da venda das obras é revertido para os criadores.

Quando : até 31 de julho, sexta-feiras e sábados, das 10h às 22 horas; e domingos, das 13h às 21 horas

: até 31 de julho, sexta-feiras e sábados, das 10h às 22 horas; e domingos, das 13h às 21 horas Onde : Praça do Artesão - Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza)

: Praça do Artesão - Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza) Entrada gratuita



Totalmente Autoral

O cearense Moacir Bedê apresenta nesta quarta-feira, 23, o show "Totalmente Autoral", em que é apresentado repertório do artista. A atração faz parte da programação "Dentro do Som", que propõe apresentações no formato intimista, com o público acomodado sobre o palco a fim de gerar experiência sonora e sensorial próxima do cantor e compositor.

Quando : quarta-feira, 23, às 19 horas

: quarta-feira, 23, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) Mais informações: @moacir.bede



Circo Porto Rico

O Shopping RioMar Kennedy está com temporada de diversão com o Circo Porto Rico, que conta com atrações internacionais. O circo tem Globo da Morte, "O Mundo dos Dinossauros" e um King Kong de 11 metros de altura.