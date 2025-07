Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 23 de julho

ÁRIES

O ambiente familiar fica mais leve com o encontro entre Lua e Júpiter, trazendo harmonia à rotina e ao convívio, tanto em casa como em outros ambientes. Tarefas em grupo e trocas cotidianas se tornam mais agradáveis. A generosidade se destaca.

TOURO

Lua e Júpiter se encontram na área das ideias e da comunicação, realçando seu carisma e sua habilidade de se conectar com outras pessoas. Oportunidades compartilhadas podem abrir caminhos promissores em diferentes áreas. Valorize o aprendizado e as conexões que ele pode trazer.

GÊMEOS

O período favorece conquistas no campo material, com Lua e Júpiter juntos na área financeira. Além de possíveis ganhos, surgem soluções para questões patrimoniais. Atue com praticidade e flexibilidade para aproveitar bem as oportunidades e organizar seus recursos.

CÂNCER

Lua e Júpiter em seu signo destacam suas qualidades, deixando seu carisma ainda mais evidente. Esse alinhamento favorece o reconhecimento social e abre portas para novas conexões. A autoconfiança que você ganha agora é o combustível perfeito para avançar em projetos importantes e fortalecer parcerias.

LEÃO

Lua e Júpiter juntos na área de crise favorecem uma postura mais confiante diante dos desafios. É tempo de recuperar a autoestima e agir com mais segurança. Momentos de recolhimento ajudam a organizar ideias e podem impulsionar mudanças positivas no cotidiano.

VIRGEM

Com Lua e Júpiter no setor das amizades, sua leveza e generosidade se destacam, favorecendo laços afetivos e fortalecendo o convívio em grupo. O ambiente social se revela acolhedor, levando à redescoberta de vínculos que podem oferecer boas oportunidades e abrir novos caminhos.

LIBRA

Lua e Júpiter no setor do trabalho ampliam sua motivação e sua conexão com as atividades profissionais. Essa energia pode atrair parcerias produtivas. Aproveite o momento para atuar com mais leveza e dividir conquistas com pessoas do seu círculo de confiança.

ESCORPIÃO

Lua e Júpiter na área espiritual ampliam sua visão de mundo e aprofundam sua conexão com o que realmente importa. Seu desejo por aprendizado se intensifica, dando mais sentido aos projetos em curso. Aproveite para explorar diferentes fontes de conhecimento e expandir seus horizontes.

SAGITÁRIO

Lua e Júpiter se encontram no setor íntimo, deixando a vida privada mais tranquila e acolhedora. Você começa a enxergar com mais clareza o que precisa ser transformado. Questões materiais também entram em pauta e pedem reorganização com leveza e foco.

CAPRICÓRNIO

Os relacionamentos ganham destaque neste período com o encontro entre Lua e Júpiter trazendo entusiasmo para a convivência. O momento é propício para se aproximar de quem compartilha afinidades e fortalecer laços. Valorize as parcerias, pois elas podem abrir caminhos promissores em sua jornada.

AQUÁRIO

Lua e Júpiter no setor das rotinas trazem leveza ao dia a dia e despertam entusiasmo para cumprir tarefas com mais ânimo. É uma fase positiva para aperfeiçoar métodos e valorizar o trabalho em equipe, pois o espírito colaborativo favorece o crescimento mútuo.

PEIXES

A sua presença ganha evidência com Lua e Júpiter no setor social, destacando seu carisma. Conversas fluem de forma leve e produtiva, abrindo portas para contatos e oportunidades. Momentos de lazer e cultura também se tornam boas fontes de prazer e conexão com outras pessoas.

o anjo Nanael

Quem nasce sob esta influência se distingue por conhecer ciências abstratas, amar a vida tranquila, a paz, a meditação e ouvir músicas clássicas. Sua luz transcende e através dela vê-se sua inocência e sua verdade. Poderá ter vocação religiosa ou para conhecer assuntos metafísicos. Digno de confiança, não comete nunca uma ação imprudente ou impensada. Gosta de relacionamentos sólidos e é o amigo que todos querem ter.





O SANTO Santa Brígida

Quando criança, tinha caráter forte e decisivo. Pertencia a uma família aristocrática. Embora sentisse a vocação religiosa, aceitou casar-se com Ulf, governador de um distrito da Suécia, e nasceram oito filhos. Estudou a Bíblia, a ponto de ser convocada pelo rei para encaminhar a rainha. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu e Brígida fez uma escolha decisiva: despojou-se dos seus bens e foi viver no mosteiro cisterciense de Alvastra. Em 1349, foi a Roma para obter o reconhecimento da sua Ordem, dedicada ao Santíssimo Salvador. Então, decidiu estabelecer-se na Cidade Eterna. O ponto central da sua experiência de fé foi a Paixão de Cristo, como também a Virgem Maria. Testemunhas disso foram o "Rosário Brigidino" e as orações. Faleceu em Roma, em 23 de julho de 1373.