Do romance à comédia: oito peças para conferir no fim de semana

Foto: Kennedy Saldanha/ Divulgação A comédia "Menospausa", da companhia Solo de Teatro, é apresentado no Cineteatro São Luiz

Do romance à comédia! No sábado, 26, e no domingo, 27, acontecem espetáculos de teatro em diversos equipamentos culturais de Fortaleza. Seja no Dragão do Mar, na Praça das Artes, no Cineteatro São Luiz, no Teatro Brasil Tropical, na Estação das Artes ou no Theatro José de Alencar (TJA), O POVO listou a programação da capital cearense para você curtir o fim de semana.

Prestes a completar 34 anos, a Trupe 'Caba de Chegar apresenta o espetáculo "Senhorita Marshmallow" no TJA. O espetáculo infantil é inspirado em contos de fadas clássicos, com direito a mocinha, bruxa, príncipe e espelho mágico. A apresentação ocorre no domingo, às 17 horas, com acesso gratuito e tradução em Libras.

No Teatro Brasil Tropical, é apresentado o espetáculo "Um Amor Astronômico" no sábado, às 17 horas. O Grupo Comédia Cearense leva ao equipamento uma peça infantil que revela um segredo entre o Sol e a Lua, com a seguinte moral: todos têm um papel fundamental no Universo.

Já o espetáculo "Terra de Quem Rói", da Companhia Itinerante Malabares, será apresentado no sábado, 26, e no domingo, 27, às 17 horas, na Praça das Artes. Com humor e acessibilidade integrada à narrativa, a peça conta a história de três ratinhos que despertam um senso crítico e se percebem oprimidos, então, convidam o público a um protesto.

Refletindo sobre envelhecimento, a comédia "Menospausa", da companhia Solo de Teatro, é apresentado no Cineteatro São Luiz no sábado, 26, às 19 horas. No palco, duas atrizes abordam a menopausa e rompem os estigmas associados a essa fase da maturidade feminina.

No Dragão do Mar, também tem programação teatral no sábado e no domingo. Às 19 horas do sábado, 26, o Coral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) finaliza a temporada do espetáculo "Areal". Unindo música, teatro e dança, a apresentação é uma imersão na cultura cearense em três atos.

No domingo, 27, a turma de Licenciatura em Teatro do IFCE apresenta "Paragens: histórias de um fim que está posto". Com duas sessões gratuitas, o Dragão do Mar recebe o espetáculo às 18 horas e às 19h30min. A peça fala sobre encontros em uma sociedade individualista e desigual.





Sábado, 26

"Um Amor Astronômico"

Quando : sábado, 26, às 17 horas

: sábado, 26, às 17 horas Onde : Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto : R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)

: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira) Vendas pelo Sympla ou na bilheteria duas horas antes do espetáculo

"Terra de Quem Rói"

Quando : sábado, 26, às 17 horas

: sábado, 26, às 17 horas Onde : Praça das Artes - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 C - Centro)

: Praça das Artes - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 C - Centro) Quanto : R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Vendas pelo Sympla e bilheteria

"Areal"

Quando : sábado, 26, às 19 horas

: sábado, 26, às 19 horas Onde : Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas pelo Sympla ou bilhetereia

"Menospausa"

Quando : sábado, 26, às 19 horas

: sábado, 26, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia) Vendas pelo Sympla ou bilheteria



Domingo, 27

"Senhorita Marshmallow"

Quando : domingo, 27, às 17 horas

: domingo, 27, às 17 horas Onde : Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

"Terra de Quem Rói"

Quando : domingo, 27, às 17 horas

: domingo, 27, às 17 horas Onde : Praça das Artes - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 C - Centro)

: Praça das Artes - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 C - Centro) Quanto : R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Vendas pelo Sympla e bilheteria

"Paragens: histórias de um fim que está posto"

Quando : domingo, 27, às 18 horas e às 19h30min

: domingo, 27, às 18 horas e às 19h30min Onde : Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito