Festival ForCaos é realizado na Vila das Artes e no Titanzinho

Após passagens pelo Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e pelo Esconderijo Rock Pub na última semana, um dos principais eventos do rock underground do Brasil chega a mais dois locais de Fortaleza. A entrada ocorre mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Nesta sexta-feira, 25, o Titanzinho recebe apresentações das bandas Plastique Noir, Pex, Lavage, Éter na Mente e Bull Control. No sábado, 26, a Vila das Artes é palco para os shows dos grupos Betrayal, Diagnose, Stormside e Aderiva, além da cantora Claudine Albuquerque.

Criado em 1999 pela Associação Cultural Cearense do Rock (ACR) como alternativa ao Fortal, o ForCaos se fortaleceu com o passar dos anos e, em 2025, chega à 26ª edição. O festival independente de rock segue com a proposta de descentralizar os palcos das apresentações.

Para o produtor cultural Amaudson Ximenes, presidente da ACR e organizador do ForCaos, o intuito é fugir do "lugar comum de reunir 12 bandas por dia" no eixo Praia de Iracema-Aldeota. Ele afirma que o festival dialoga com territórios que acolhem o evento durante o ano e/ou que são novos para a cena de rock fortalezense, como o Titanzinho.

Há também parceiros consolidados, como o CCBNB, o Esconderijo Rock Pub e a Vila das Artes - com a qual o ForCaos tem "relação antiga e afetiva". Nesse local, foram realizadas reuniões da ACR ao longo de sua história, bem como seminário do ForCaos e cursos ligados ao evento.

ForCaos e Vila das Artes

"O primeiro palco do ForCaos na Vila ocorreu em 2016. Esse ano tem a sua continuidade. É um dos melhores espaços culturais de Fortaleza", aponta Ximenes. Apesar de reconhecer a existência de dificuldades na promoção de eventos culturais (como falta de recurso e instabilidade em apoios), Amaudson destaca a fidelidade do público "que prestigia, apoia e acompanha o ForCaos". Ele percebe renovação de frequentadores.

"Nos dois primeiros dias, por exemplo, não foi difícil ver pais e filhos chegando para prestigiar o evento. Conheço muitas pessoas que participaram das primeiras edições do evento no Casarão Cultural, nos idos de 1999, e que agora chegam acompanhados dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Ou seja, a renovação é o oxigênio, é o combustível que mantém vivo o ForCaos, que já é um adulto de 26 anos", enfatiza.

Para Amaudson, esse é um evento importante para o fortalecimento da cena local do rock: "É um espaço que agrega, que congrega, que junta grupos, realizadores, pesquisadores do gênero faz muito tempo. É tema de estudos acadêmicos (monografias, TCCs, dissertações, teses) nos campos da história, da comunicação, da sociologia. Ou seja, faz parte do calendário local e contribui de diversas formas para o seu fortalecimento. É importante por gerar renda/emprego para a cadeia produtiva da música e da cultura".

Um dos shows na Vila das Artes neste sábado, 26, é da banda Betrayal. O repertório é formado por músicas do primeiro trabalho do grupo, "Human Destruction", e também do segundo, "Straight and Raw". Como afirma o vocalista e guitarrista Wolney Mendes, a apresentação é uma homenagem a bandas que influenciam a Betrayal.

"Tocar no ForCaos sempre foi e sempre será uma honra para nós. Sabemos que não é fácil manter esses 25 anos de festival e, com muita luta e resistência, as chamas ficarão acesas por muito mais anos", declara Wolney Mendes.

A inspiração também preenche o repertório da cantora Claudine, que faz show na Vila das Artes. Ela apresenta músicas autorais de momentos diversos de sua carreira e releituras de compositores e intérpretes cearenses que admira, como Luh Livia, Mona Gadelha e Kátia Freitas.

"A ideia é sempre exaltar as mulheres pioneiras no rock, principalmente no Ceará", indica. Ela também reflete sobre a importância do evento para o estímulo à cena do rock: "É essencial para a resistência da música pesada no Brasil. Vinte e seis edições de um festival de música alternativa em toda a sua diversidade é um exemplo e inspiração para todo um cenário".





ForCaos no Titanzinho

Com: Plastique Noir, Pex, Lavage, Éter na Mente

e Bull Control

Quando: sexta-feira, 25,

às 18 horas

Onde: Rua Vicente de Castro com Av. Zezé Diogo, em frente ao Farol do Mucuripe - Cais do Porto

Quanto: 1 quilo de alimento não perecível, a ser doado para a Associação de Moradores do Titanzinho

ForCaos na Vila das Artes

Com: Diagnose, Betrayal, Stormside, Claudine e Aderiva

Quando: sábado, 26,

às 18 horas

Onde: Rua 24 de Maio,

1221 - Centro

Quanto: 1 quilo de alimento não perecível, a ser destinado para a Casinha do Bem Fortaleza