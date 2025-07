Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 24 de julho

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Nova na área social eleva seu carisma e favorece conexões prazerosas, abrindo espaço para oportunidades de crescimento. Ainda assim, convém ter cautela com gastos impulsivos, já que a tensão entre Lua e Plutão sugere riscos ao usar os recursos de forma descontrolada.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Nova na área familiar inspira mudanças no lar e incentiva o uso da criatividade para tornar a rotina mais agradável, envolvendo também quem convive com você. No entanto, evite pressionar quem está por perto, pois a tensão com Plutão pede respeito ao espaço alheio.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua Nova no setor das ideias e da comunicação amplia sua visão, impulsionando projetos e sua atuação em tarefas estratégicas. Aproveite esse fluxo criativo, mas busque equilíbrio ao lidar com diferenças de perspectiva, como alerta Plutão tensionado à Lua.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua Nova na área material amplia sua percepção sobre recursos, favorecendo uma gestão mais criativa e funcional do cotidiano. No entanto, a tensão com Plutão alerta para o risco de excessos. A generosidade é bem-vinda, mas deve vir acompanhada de bom senso para evitar gastos.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Nova em seu signo marca um momento de abertura emocional, estimulando a expressão dos seus talentos e uma visão mais criativa da vida. Sua liderança ganha força, ainda que a tensão provocada por Plutão evidencie certos desafios nas relações.

Virgem 23/08 a 22/09 Os desafios podem se tornar oportunidades de mudança quando você encara as situações com foco no crescimento pessoal, pois a Lua Nova na área de crise se une ao Sol e a Mercúrio. Evite agir por impulso e prefira posturas estratégicas.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua Nova na área de amizades pode renovar vínculos afetivos e criar espaço para ampliar sua rede social, já que há mais abertura emocional com o encontro desse astro com Sol e Mercúrio. Mantenha o equilíbrio nos gastos, lidando com os recursos de forma cuidadosa e organizada.

Escorpião 23/10 a 21/11 A fase é marcada pela busca de novas oportunidades profissionais, com a Lua Nova no setor do trabalho. Uma percepção mais clara das situações ajuda a promover mudanças construtivas. No entanto, Plutão alerta sobre decisões precipitadas e competição excessiva que prejudicam o convívio.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua Nova segue pela área espiritual, ampliando seus horizontes e deixando você mais confiante para aproveitar oportunidades. Sua criatividade se renova, impulsionando interesses e vocações. Plutão sugere cautela ao sair da zona de conforto.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Transformações marcam sua vida privada, e você se sente mais confiante para fazer mudanças que valorizem seu potencial. Ainda assim, é preciso observar o efeito das suas ações sobre quem está ao redor, conforme alerta a tensão entre Lua e Plutão.

Aquário 21/01 a 18/02 O encontro entre a Lua Nova com Sol e Mercúrio na área de relacionamentos renova sua perspectiva sobre as pessoas, destacando talentos únicos e abrindo espaço para conexões mais significativas. No entanto, mantenha cuidado no ambiente profissional, evitando se envolver com vínculos desgastantes.