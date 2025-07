Foto: Markos Fortes/Divulgação Após show no Réveillon 2025, Os Paralamas do Sucesso voltam para Fortaleza em julho

A banda Os Paralamas do Sucesso retorna a Fortaleza neste sábado, 26, para um dos últimos shows do Iguatemi Hall. O grupo celebra 40 anos de carreira. As atrações de abertura da noite são A Cor dos Olhos (formada por ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei) e Fets Domino.

Quando: sábado, 26, às 21h

Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 80; vendas no site PixelTicket e na bilheteria