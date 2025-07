Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Markos Fortes/Divulgação Os Paralamas do Sucesso voltam para Fortaleza

A banda Os Paralamas do Sucesso retorna a Fortaleza neste sábado, 26, para um dos últimos shows do Iguatemi Hall. O grupo celebra 40 anos de carreira. As atrações de abertura da noite são A Cor dos Olhos (formada por ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei) e Fets Domino.

Quando : sábado, 26, às 21h

: sábado, 26, às 21h Onde : Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 80; vendas no site PixelTicket e na bilheteria

Samba

Neste domingo, 27, o Ajeum de Oyá Ponto Cultural promove o Bileyi Ya Pokua, vivência afro-gastronômica que mistura almoço e jantar com música, feira cultural e ancestralidade. A programação inclui samba e set de DJ. O prato principal é o Makabu Nsaka Madeu, típico da República Democrática do Congo formado por feijão com folhas de mandioca.

Quando : domingo, 27, das 12h às 15 horas e das 18h30min às 22 horas

: domingo, 27, das 12h às 15 horas e das 18h30min às 22 horas Onde : Ajeum de Oyá Ponto Cultural (Avenida da Universidade, 2327 - Benfica)

: Ajeum de Oyá Ponto Cultural (Avenida da Universidade, 2327 - Benfica) Quanto : R$ 120; vendas no Sympla

: R$ 120; vendas no Sympla Mais informações: no Instagram @ajeum.deoya



Ritmo Quente

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe neste sábado, 26, o espetáculo "Uma Noite em Ritmo Quente". A produção revive o filme "Dirty Dancing - Ritmo Quente", de 1987. O longa-metragem narra a história de uma garota em férias com a família. Ela se apaixona pelo instrutor de dança do hotel onde estão hospedados. Mesmo com a censura dos pais, vai atrás do amor pela dança e pelo personagem.

Quando : sábado, 26, às 17h e às 20 horas

: sábado, 26, às 17h e às 20 horas Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site Sympla



Últimos Dias

Fica aberta para visitação na Pinacoteca do Ceará até este domingo, 27, a mostra "Delírio Tropical". Inaugurada em dezembro de 2024 em parceria com o III Fotofestival Solar, a exposição reúne 133 artistas de diversas gerações e regiões brasileiras. É promovida uma reflexão sobre a formação cultural do Brasil a partir de fotografias, vídeos, pinturas, cartazes e capas de discos.

Quando : quinta-feira e sexta-feira, das 10h às 18 horas; sábado, das 12h às 20 horas; domingo, das 10h às 17 horas; visitação até domingo, 27

: quinta-feira e sexta-feira, das 10h às 18 horas; sábado, das 12h às 20 horas; domingo, das 10h às 17 horas; visitação até domingo, 27 Onde : Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito



Fortal

Começa nesta quinta-feira, 24, mais uma edição do Fortal, um dos maiores festivais de música do Brasil. A programação reúne nomes como Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Luan Santana e Henry Freitas. Nesta quinta-feira, 24, o Corredor da Folia é embalado por Xanddy Harmonia (Bloco Bagunça), É O Tchan (Bloco Segura o Tchan), Rafa & Pipo Marques e Bell Marques (Vumbora).

Quando : de quinta-feira, 24, a domingo, 27. Vários horários

: de quinta-feira, 24, a domingo, 27. Vários horários Onde : Cidade Fortal (Avenida Aldy Mentor, s/n - Manoel Dias Branco)

: Cidade Fortal (Avenida Aldy Mentor, s/n - Manoel Dias Branco) Quanto : a partir de R$ 230; vendas no site Efolia e Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza - Piso L2; rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: a partir de R$ 230; vendas no site Efolia e Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza - Piso L2; rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Mais informações: no site fortal.com.br



Quarteto Fantástico

Estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 24, o filme "Quarteto Fantástico - Primeiros Passos". Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, os protagonistas devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal ao longo da narrativa.

Salas e horários: Ingresso.com





Exposição

Nesta sexta-feira, 25, ocorre a abertura da mostra "Festa de Negro é Pra se Libertar", inspirada na música "Pose de Malandro / Me Querem Morto", de Mateus Fazeno Rock e Big Léo. São apresentadas fotografias que exaltam a beleza dos corpos negros. A abertura terá as DJs Negona, Viúva Negra e Molhadonas e a Feira Negra.