Esta edição traz como destaque as atrações musicais que dividem o palco Mestre Lucas Evangelista. Sábado, 26, e domingo, 27, são as datas do espetáculo "Brasilidades", de Marcelo Di Holanda e Mateus Farias. No domingo, 27, Chambinho do Acordeon apresenta "Nos Passos do Rei Luiz".