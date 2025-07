Confira a agenda cultural desta sexta-feira, 25 de julho (25/7)

Foto: Victor Jales/Divulgação Coral do FCE apresenta o espetáculo "Areal",

O grupo de coral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) apresenta nesta sexta-feira, 25, e sábado, 26, o espetáculo "Areal", no Teatro Dragão do Mar. A proposta do show é fazer uma representação da cultura musical cearense, desde a sua formação, passando pelas danças, até os compositores de maior relevância no século XX.

Quando : sexta-feira, 25, e sábado, 26, às 19 horas

: sexta-feira, 25, e sábado, 26, às 19 horas Onde : Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas pelo Sympla.com.br e na bilheteria do equipamento





Shows diversos

A 20ª edição do Festival Mi, em Viçosa do Ceará, segue com programações espalhadas por toda a cidade. Nesta sexta-feira, 25, se apresentam no Palco da Matriz o artista paraibano Robson Lima, Kátia Freitas e Ariel Coelho. Além disso, no mesmo espaço, haverá shows da banda Ferve e do Sound Circo.

Quando : sexta-feira, 25, às 19h30min

: sexta-feira, 25, às 19h30min Onde : Praça Clóvis Beviláqua, Centro, N° 589 - Viçosa do Ceará

: Praça Clóvis Beviláqua, Centro, N° 589 - Viçosa do Ceará Gratuito

Mais informações: @festivalibiapaba



Fhátima Santos e Ricardo Guilherme

Nesta sexta-feira, 25, os artistas Fhátima Santos (foto) e Ricardo Guilherme fazem show com repertório de Nana Caymmi, a iniciativa faz parte das ações em apoio à Fhátima, que retoma a sua carreira musical após 13 anos em tratamento de saúde. A apresentação aconteceu no restaurante O Barão, bairro Itaperi.

Quando : sexta-feira, 25, às 19 horas

: sexta-feira, 25, às 19 horas Onde : O Barão (Rua Equador, 1814 - Itaperi)

: O Barão (Rua Equador, 1814 - Itaperi) Quanto : R$ 7 (Couvert)

: R$ 7 (Couvert) Mais informações: 988383217 (Whatsapp)



Girls Just Wanna Have Fun

Com proposta de elevar o astral da noite desta sexta-feira, 25, o Floresta Bar promove o evento "Girls Just Wanna Have Fun" com shows que levam ao espaço o melhor da música pop internacional. As vozes que cantam esses hits são das artistas Maria Lima, Amanda Alves e Shirley Cordeiro, que preparam um repertório eletrizante para o público dançar na pista.

Quando : sexta-feira, 25, a partir das 19h30min

: sexta-feira, 25, a partir das 19h30min Onde : Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto : R$ 33 (individual)

: R$ 33 (individual) Vendas pelo Sympla.com.br



Especial Los Hermanos

Em homenagem ao Los Hermanos, banda carioca consagrada do rock alternativo iniciada em 1997, o Operah Music Bar promove nesta sexta-feira, 25, uma festa especial com os maiores sucessos do grupo. O repertório inclui músicas de todos os álbuns lançados, inspirados em apresentações marcantes da banda.