Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 25 de julho

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Nova no setor dos prazeres e o encontro entre Sol e Mercúrio ativam seu lado sociável. No entanto, vale manter discrição ao lidar com os assuntos da vida privada, conforme alerta a tensão com Plutão. Busque momentos leves e divertidos ao longo do dia, mas com cautela.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Nova o setor doméstico e em harmonia com Sol e Plutão reforça sua presença no convívio familiar. Incentive quem convive com você e se abra às possibilidades de acordos. A tensão com Plutão sugere manter o equilíbrio diante dos conflitos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O encontro da Lua Nova com Sol e Mercúrio na área das ideias estimula seu raciocínio e sua curiosidade. Preserve a discrição e mantenha o equilíbrio, pois Plutão evidencia um excesso de especulações que podem gerar desgastes desnecessários.

Câncer 21/06 a 22/07 O encontro da Lua Nova com Sol e Mercúrio no setor material traz clareza para avaliar prioridades e tomar decisões conscientes sobre recursos. Procure agir com prudência para lidar melhor com incertezas e manter a estabilidade no dia a dia.

Leão 23/07 a 22/08 O encontro da Lua Nova com Sol e Mercúrio em seu signo, destaca sua imagem favorecendo sua capacidade de argumentação. Use esse impulso com sabedoria e evite se abrir demais, especialmente fora do seu círculo de confiança.

Virgem 23/08 a 22/09 O encontro da Lua Nova com Sol e Mercúrio na área de crise, convida você a enxergar os desafios de forma mais ampla. Isso pode abrir caminhos de superação e aprendizado, proporcionando amadurecimento e senso estratégico, o que se mostra essencial diante da tensão com Plutão.

Libra 23/09 a 22/10 O momento favorece a convivência social, com o encontro da Lua Nova com Sol e Mercúrio passando pelo setor de amizades. Apesar dos limites materiais evidenciados por Plutão, aproveite para trocar ideias e compartilhar vivências que proporcionem estímulo intelectual.

Escorpião 23/10 a 21/11 O encontro da Lua Nova com Sol e Mercúrio no setor do trabalho desperta seu espírito empreendedor, revelando novas possibilidades de crescimento profissional. Valorize seus projetos, mas lembre-se de manter o equilíbrio entre carreira e vida pessoal.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua Nova na área espiritual amplia seu otimismo e sua disposição para buscar novos aprendizados. No entanto, com Plutão tensionado, é prudente evitar debates sobre temas delicados em grupo. Prefira uma postura neutra para manter o equilíbrio nas interações.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O encontro da Lua Nova com o Sol e Mercúrio oferece uma visão mais ampla da vida, o que é ótimo para reavaliar suas prioridades e cultivar o bem-estar nas relações. Plutão tensionado alerta para a necessidade de traçar estratégias consistentes para lidar com questões financeiras que pedem mais atenção.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua Nova transita pela área dos relacionamentos em harmonia com Sol e Mercúrio, favorecendo trocas intelectuais que ampliem seu repertório de ideias. Com Plutão tensionado evite adotar posturas críticas ou inflexíveis, pois isso pode comprometer a convivência.