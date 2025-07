Morango do Amor: tendência da internet ganha espaço em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.07.2025: Morango do amor. fotos feitas na loja Dolce Divino. (Foto: Aurelio Alves/O POVO)

Filas quilométricas, WhatsApps congestionados e vídeos que ultrapassam a casa dos milhões de visualizações foram situações vivenciadas por diversas confeitarias em Fortaleza, desde a última segunda-feira, 21.

O motivo foi um fruto híbrido, coberto por brigadeiro branco de leite em pó e banhado em açúcar cristalizado, conhecido como Morango do Amor.

Desde o início desta semana, a versão gourmetizada da fruta se tornou febre nas redes sociais, com chefs de renome nacional apresentando suas receitas e influenciadores divulgando versões caseiras. A novidade rapidamente ultrapassou as telas dos celulares e passou a fazer parte do cardápio de diversas confeitarias no Brasil, que viram a demanda disparar.

Embora sua origem específica não seja documentada, tudo indica que a ideia nasceu da vontade de adaptar o clássico das festas juninas, a maçã do amor, para uma fruta menor, mais prática e igualmente deliciosa.

Criada nos Estados Unidos, a maçã do amor surgiu na década de 1950, quando um funcionário da Kraft Foods, chamado Dan Walker, descobriu a receita ao experimentar com os caramelos excedentes das vendas de Halloween. Ele derreteu os caramelos, mergulhou as maçãs, e a partir daí criou-se a tradição americana de caramelizar frutas.

Para Gabriela Portugal, uma das sócias-proprietárias da empresa familiar Dolce Divino, o motivo por trás da volta da tendência, anos depois, reside no sabor e na possibilidade de reprodução em casa que a receita apresenta.

"Ele tem uma mistura do crocante com o cremoso e esse 'barulhinho' gera desejo, sem falar no apelo visual sem igual", afirma Gabriela.

Fundada em 2016, há 9 anos, a confeitaria é especialista no ramo de morangos trufados em Fortaleza. "Estamos triplicando as vendas. Na segunda, vendemos 500 unidades, na terça, quase 1.500, e nesta quarta não temos ideia da quantidade ainda. Com a linha de produção que adotamos, conseguiremos produzir até dois mil morangos por dia", projeta.

Para Diogo Batista, um dos sócios-proprietários da Tortelê, para um bom Morango do Amor, o segredo reside justamente na gramatura e no padrão da fruta.

"A cobertura do morango é cristalizada, o que é algo já comum no mercado. Então, o nosso diferencial é a qualidade do brigadeiro branco que a gente faz, com ingredientes de primeira qualidade. Os nossos morangos também são selecionados por sua gramatura, criando-se um padrão", explica.

Nas redes sociais, o sabor cítrico da fruta que se funde com o caramelo é intensificado pela performance social que ronda o consumo. Além de pagar os valores que variam entre R$15 a R$20, é preciso filmar a mordida em câmera lenta, mostrar a crocância da crosta e capturar a textura do brigadeiro em preparo. Com diversos influenciadores compartilhando suas reações provando a iguaria, o fruto deixa de ser apenas um alimento e passa a ser identificado como um objeto de desejo coletivo.

Fundada há 17 anos por uma família apaixonada por confeitaria, a Tortelê segue no mercado há anos, indo em busca de acompanhar as diferentes tendências que surgem. Anualmente, eles realizam o Festival do Morango na época da safra da fruta, que, no Nordeste, costuma ter seu pico entre junho e agosto. Na ocasião, eles apresentam de 7 a 10 produtos novos com a fruta, tornando a empresa conhecida por ter morangos em diversos formatos em sua variedade de vitrine.

"O boom pegou agora, mas, na minha opinião, é algo temporário, que deve passar. Além disso, o preço do morango subiu 25% desde segunda-feira, 21, até esta quarta-feira, 23, com projeção de aumentar devido à alta procura. Esse aumento repentino deve chegar ao bolso do consumidor, o que, daqui a alguns dias, vai frear o consumo também", explica.

Em meio às diversas opções na cidade, o Vida&Arte apresenta confeitarias que entraram na corrida de produção da iguaria, além de oferecer o passo a passo secreto para aqueles que queiram driblar as filas e se aventurar na produção caseira do fruto caramelizado.





Faça o seu Morango do Amor

Ingredientes

Brigadeiro branco: 1 lata de leite condensado; 1 caixinha (ou 100 g) de creme de leite; 1/2 xícara (ou 2 colheres de sopa) de leite em pó ; 1 colher (sopa) de manteiga sem sal

Montagem: De 12 a 15 morangos lavados e bem secos; Palitos de madeira (opcional)

Calda crocante: 2 e ½ xícaras (chá) de açúcar; 1 e ½ xícara (chá) de água; 2 colheres (sopa) de vinagre; 10 gotas de corante alimentício vermelho em gel

Modo de preparo

1. Prepare o brigadeiro branco:

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo até ferver. Continue mexendo por cerca de 10 minutos, até atingir o ponto de brigadeiro mole. Transfira para um refratário e deixe esfriar em temperatura ambiente por 4 horas, até estar totalmente moldável.

2. Prepare os morangos:

Lave os morangos e seque. Com as mãos untadas com manteiga, envolva cada morango com uma porção do brigadeiro, moldando para formar uma camada. Espete um palito de madeira na base de cada morango e leve ao freezer por cerca de 30 minutos, até ficarem firmes.

3. Faça a calda crocante:

Em uma panela, misture o açúcar, a água, o vinagre e o corante alimentício vermelho. Misture apenas no início, antes de ligar o fogo. Leve ao fogo baixo e deixe ferver sem mexer por 20 minutos, até atingir o ponto de bala dura. Para verificar o ponto, pingue um pouco da calda em um copo com água e gelo: se endurecer imediatamente e quebrar como vidro, está pronta.

4. Banhe os morangos:

Retire os morangos do freezer. Mergulhe um a um na calda ainda quente, girando para cobrir bem toda a superfície. Escorra o excesso e coloque sobre uma superfície untada com manteiga. Deixe esfriar até a calda endurecer.





Tortelê

Quando : de segunda a domingo, de 10h às 19 horas

: de segunda a domingo, de 10h às 19 horas Onde : Unidade Aldeota (R. Vicente Leite, 1422) ; Meireles (R. Costa Barros, 2000); Sul (R. República da Armênia, 1170)

: Unidade Aldeota (R. Vicente Leite, 1422) ; Meireles (R. Costa Barros, 2000); Sul (R. República da Armênia, 1170) Quanto : R$14,95

: R$14,95 Mais informações: @torteledoceria





Choko Brownie

Quando : de terça-feira a sábado, de 10h30 às 19 horas

: de terça-feira a sábado, de 10h30 às 19 horas Onde : R. Crisanto Moreira da Rocha, 1600 (Lagoa Sapiranga)

: R. Crisanto Moreira da Rocha, 1600 (Lagoa Sapiranga) Quanto : R$14

: R$14 Mais informações: @chokobrownie





Dolce Divino

Quando : de segunda a sábado, de 9h às 18 horas

: de segunda a sábado, de 9h às 18 horas Onde : R. Castro Monte, 1087 - Varjota

: R. Castro Monte, 1087 - Varjota Quanto : R$ 17,90

: R$ 17,90 Mais informações: @dolce.divino