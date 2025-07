Confira a agenda cultural deste domingo, 27 de julho (27/7)

Foto: Marcelino Câmara/Divulgação Espetáculo "A Bela e a Fera" é apresentado no Thatro José de Alencar

Em comemoração aos 35 anos do Grupo Catavento e aos 10 da Escola de Atores Marcelino Câmara, os coletivos se reúnem para apresentar uma releitura cênica de "A Bela e a Fera" no Theatro José de Alencar neste domingo, 27. A montagem conta a história de uma jovem de coração puro e de um príncipe enfeitiçado e transformado em Fera.

Quando : domingo, 28, às 17h30min

: domingo, 28, às 17h30min Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 15; vendas no Sympla



Gravação do filme

O diretor Bruno Santos grava o filme "Covil" com shows da banda Plastique Noir e dos DJs Enceladus e Ravensiix. O público tem entrada gratuita para participar. Haverá sorteios de livros e guitarras, mediante pagamento simbólico de R$ 5 e R$ 10 reais, respectivamente.

Quando : domingo, 27, das 17 às 21 horas

: domingo, 27, das 17 às 21 horas Onde : Covil Rock'n Bar (av. 13 de Maio, 2120 - Fátima)

: Covil Rock'n Bar (av. 13 de Maio, 2120 - Fátima) Entrada gratuita; retirada de ingressos no Sympla



Concurso de cantadas

O North Shopping Fortaleza segue com programação diversificada neste período de férias. Para este domingo, 27, o espaço promove o show "The Best of Brega" com o grupo The Teachers, que faz um concurso de cantadas bregas com o público. Os cinco vencedores da competição são premiados com uma torre de chopp e petiscos.

Quando : domingo, 27, às 17 horas

: domingo, 27, às 17 horas Onde : North Shopping Jóquei (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

: North Shopping Jóquei (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy) Gratuito



Contação de histórias

Neste domingo, 27, a Caixa Cultural Fortaleza promove a contação de histórias "O bode Ioiô e outras histórias", apresentada pelos artistas Almir Mota e Júlia Barros. Por meio de uma apresentação lúdica, a dupla leva para os pequenos uma seleção de contos divertidos e cantigas populares.

Quando : domingo, 27, às 17 horas

: domingo, 27, às 17 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito



Paragens

É apresentado no Teatro Dragão do Mar neste domingo, 27, a montagem "Paragens: Histórias de um fim que está posto", peça que tem como proposta fazer o público refletir sobre o fim como potência para a vida e para a existência humana. O espetáculo é resultado do processo de criação da 37ª Turma de Licenciatura em Teatro do IFCE.