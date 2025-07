Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 28 de julho (28/7)

Foto: Sofia Herrero/Divulgação Em Caucaia, o Espaço Cultural Arandu recebe a exposição "Pau de Arara: Fotografia e Vivências - Ir perto para ver longe"

Em Caucaia, o Espaço Cultural Arandu recebe a exposição "Pau de Arara: Fotografia e Vivências - Ir perto para ver longe", realizada em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor). A mostra reúne 29 fotografias produzidas por professores e estudantes dos cursos de Comunicação Social da universidade durante uma imersão nas cidades de Nova Olinda e Juazeiro do Norte.

Quando : segunda-feira a sexta-feira, das 7h30min às 16h30min; visitação até 29 de agosto

: segunda-feira a sexta-feira, das 7h30min às 16h30min; visitação até 29 de agosto Onde : Espaço Cultural Arandu (av. Central, S/N - Araturi, Caucaia)

: Espaço Cultural Arandu (av. Central, S/N - Araturi, Caucaia) Gratuito



Teatro do Humor

O Teatro do Humor Cearense leva ao público mais uma programação de comédia nesta segunda-feira, 28. Além de forró com o Trio Cativante, há shows com Luana do Crato, Thiago Matso (foto) e Maria Gasolina. No local, os funcionários ficam caracterizados como Lampião e Maria Bonita e os clientes recebem chapéu de cangaceiro.

Quando : segunda-feira, 28; show de forró às 19h30min e sessões de humor a partir das 20h30min

: segunda-feira, 28; show de forró às 19h30min e sessões de humor a partir das 20h30min Onde : Beira Mar Trade Center (R. Osvaldo Cruz, 1 - Loja: 09 - Meireles)

: Beira Mar Trade Center (R. Osvaldo Cruz, 1 - Loja: 09 - Meireles) Quanto : R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) Mais informações: @teatrodohumor_



Capivalley

É possível visitar até domingo, 3 de agosto, o parque temático Capivalley, estrutura infantil com dez espaços interativos, loja e espaço instagramável. A atração é voltada para educação ambiental e destaca as capivaras. No local, Capitu, seu irmão Cacá, e os amigos Patota, Sapoti e Noar levam os pequenos visitantes a participarem de brincadeiras.

Quando : segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas

: segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas Onde : Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 45 (30 minutos

R$ 1,50 a cada minuto excedente); vendas na bilheteria



Caatinga

Está em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará (UFC) a exposição "Caatinga: Um Novo Olhar - Entre Nesse Clima". Organizada pela Associação Caatinga, a mostra apresenta 15 painéis que revelam a biodiversidade do bioma e as paisagens.

Quando : segunda-feira e quarta-feira pela manhã; terça-feira e quinta-feira à tarde; sexta-feira durante todo o dia

: segunda-feira e quarta-feira pela manhã; terça-feira e quinta-feira à tarde; sexta-feira durante todo o dia Onde : Seara da Ciência (Rua Dr. Abdenago Rocha Lima, s/n - Pici)

: Seara da Ciência (Rua Dr. Abdenago Rocha Lima, s/n - Pici) Gratuito; entrada via agendamento no site seara.ufc.br/agendamento



Marília Mendonça

Com cinco episódios, o podcast "Marília - O Outro Lado da Sofrência" reverencia o legado da cantora Marília Mendonça, que marcou o sertanejo e a música brasileira. Morta em um acidente aéreo em 2021, ela completaria 30 anos em 2025. O podcast é apresentado pela jornalista Carol Prado e analisa o impacto provocado pela obra da cantora e compositora que colocou o feminino no centro de um gênero em que os homens eram protagonistas.