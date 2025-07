Fortaleza recebe dois concertos gratuitos no CCBNB e no TJA

Foto: Divulgação Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos é uma das atrações

Nesta quinta-feira, 31, Fortaleza irá receber dois concertos de música instrumental com acesso gratuito. Ao meio-dia, o Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno se apresenta no projeto Cardápio Musical, do Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza (CCBNB).

No repertório, figuram obras de compositores brasileiros como Pixinguinha, Radamés Gnattali, Léa Freire e Liduíno Pitombeira, entre outros.

Fundado pelo flautista Heriberto Porto (flauta), em 1998, o grupo conta com Everton Castro (oboé), Jônatas Gaudêncio (clarineta), Robson Lima (trompa) e Francisco Sousa (fagote).

Já às 20 horas, o Theatro José de Alencar (TJA) recebe o concerto de abertura da IV edição do Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa (Fimi). Também com acesso gratuito, a entrada acontece mediante a confirmação de presença pelo WhatsApp do festival.





Programações

Quinteto de Sopros

Alberto Nepomuceno

Quando: quinta-feira, 31, ao meio-dia

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Concerto de Abertura -Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará Mansueto Barbosa

Quando: quinta-feira,

31, às 20 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Mais informações:

@tja.theatrojosedealencar ou no whatsApp

(85) 9 88882244