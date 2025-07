Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 28 de julho

ÁRIES

O céu da semana favorece ações que fortalecem seu bem-estar e seu crescimento profissional. O cuidado com o lar ganha força, assim como as conexões afetivas, já que Vênus ativa o setor da família.

TOURO

O céu da semana estimula uma jornada de introspecção, favorecendo o autoconhecimento e o fortalecimento pessoal, enquanto a Lua Crescente pede atenção aos vínculos e compromissos. Conexões afetivas se tornam mais frequentes e significativas.

GÊMEOS

O céu da semana amplia sua visão sobre as pessoas que integram sua vida, favorecendo a percepção das suas necessidades e melhorias no convívio. No campo material, Vênus favorece soluções inovadoras e um uso mais inteligente dos recursos disponíveis.

CÂNCER

O céu da semana estimula a criatividade e a organização da rotina, com a Lua Crescente favorecendo trocas intelectuais produtivas. A entrada de Vênus em seu signo fortalece a autoestima e a capacidade de inovação.

LEÃO

O céu da semana destaca sua capacidade de organização, favorecendo uma gestão mais eficiente, enquanto a Lua Crescente direciona a atenção para questões familiares. Embora o cuidado com o coletivo seja importante, mantenha certa discrição emocional para proteger sua intimidade.

VIRGEM

O céu da semana coloca a vida pessoal entre suas prioridades, com as necessidades pessoais ganhando destaque e sendo aprimoradas no contato com pessoas próximas. A entrada de Vênus na área das amizades favorece momentos agradáveis em atividades culturais e encontros em grupo.

LIBRA

O céu da semana favorece uma revisão cuidadosa das ideias, facilitando o ajuste de metas e ajudando você a expressar suas ambições com confiança, pois a Lua passa pela fase crescente. No campo profissional, Vênus traz satisfação e reconhecimento ao trabalho realizado.

ESCORPIÃO

O céu da semana estimula a participação em projetos coletivos que visam objetivos comuns, com a Lua Crescente em seu signo fortalecendo sua capacidade de cooperação. Vênus na área espiritual eleva sua autoestima, despertando interesse por experiências prazerosas ligadas ao bem-estar.

SAGITÁRIO

O céu da semana alimenta seus planos profissionais, trazendo confiança para seguir com projetos e fazer os ajustes necessários diante dos desafios. Vênus no setor íntimo favorece prazeres seletos.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana traz amadurecimento, ampliando sua compreensão sobre suas limitações e capacidades, além de revelar o impacto positivo do trabalho em grupo. Com Vênus no setor de relacionamentos as trocas afetivas se fortalecem.

AQUÁRIO

O céu da semana realça seu lado criterioso na organização do cotidiano e sua habilidade para lidar com pessoas, fortalecendo laços de confiança. Com Vênus ativando o setor das rotinas, sua criatividade se torna ferramenta valiosa para otimizar recursos e trazer harmonia ao lar.

PEIXES

O céu da semana favorece trocas que fortalecem os projetos em andamento, unindo pessoas com interesses e objetivos em comum. Com Vênus no setor social, atividades culturais ganham destaque.





o anjo Ieialel

Quem nasce sob esta influência se distinguirá por sua coragem e franqueza. Terá proteção do planeta Vênus e dos signos correspondentes, Touro e Balança. Será considerado uma pessoa lúcida, que decide com clareza de expressão, todas as situações complicadas ou comprometedoras. Franco e com temperamento amoroso, terá gosto por flores, ornamentos e pinturas bucólicas.

OS SANTOS Beatos José Caselles Moncho e José Castell

José Caselles Moncho nasceu em 8 de agosto de 1907, em Benidoleig (Alicante). Cursou teologia e foi ordenado sacerdote em 1936. Em seguida, foi enviado para Tibidabo. Entre 1936 e 1939, aconteceu a Guerra Civil Espanhola, e José Caselles dedicou-se a assegurar o refúgio as crianças que viviam na região. Ele foi capturado, torturado e foi assassinado em Barcelona. José Castell Camps nasceu, em 1902, em Ciutadella de Menorca, Espanha. Foi a Campello e Carabanche para estudar com os salesianos. Entrou para a congregação em 1918, e ordenou-se em 1927. Foi a Tibidabo em 1933 e, depois, voltou a Barcelona em busca de refúgio. Porém, foi capturado por uma patrulha de milicianos que o mataram6.