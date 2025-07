Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 29 de julho

Áries 21/03 a 20/04 A tensão entre Lua, Marte e Vênus pode intensificar reações emocionais em situações inesperadas, desestabilizando sua segurança. Diante disso, é essencial analisar os desafios com clareza e racionalidade, evitando que a carga emocional afete negativamente as pessoas ao seu redor.

Touro 21/04 a 20/05 As demandas sociais ganham destaque, estimulando a busca por diversão para aliviar tensões. No entanto, Lua e Marte tensionados a Vênus alertam para o risco de gastos impulsivos. Aproveite com moderação e cuide do seu equilíbrio financeiro.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua disposição para organização da vida doméstica cresce, impulsionada por demandas que exigem respostas rápidas, como sugere o encontro entre Lua e Marte. Divida as tarefas com quem estiver por perto e preserve momentos voltados ao bem-estar pessoal.

Câncer 21/06 a 22/07 O encontro ente Lua e Marte pode intensificar suas emoções, tornando as interações mais desafiadoras. Canalize esses sentimentos de forma construtiva, praticando a empatia e compreendendo as necessidades alheias com equilíbrio, sem projetar frustrações nos outros.

Leão 23/07 a 22/08 O encontro entre Lua e Marte e a tensão de ambos com Vênus pode elevar sua impulsividade e comprometer a gestão dos recursos financeiros, por isso, evite tomar decisões sem avaliar os riscos. Tente reconhecer seus limites e conduzir suas ações com mais consciência e responsabilidade.

Virgem 23/08 a 22/09 O encontro entre Lua e Marte eleva sua energia e foco, favorecendo a produtividade e a conquista de metas. No entanto, é importante evitar reações exageradas diante de pressões emocionais, principalmente no ambiente profissional.

Libra 23/09 a 22/10 Dramas internos ganham força com o encontro entre Lua e Marte, fazendo com que os problemas pareçam maiores do que realmente são em meio a fortes oscilações emocionais. Evite atitudes extremas neste momento, pois qualquer decisão precipitada pode gerar consequências.

Escorpião 23/10 a 21/11 Envolver-se nos dramas de quem está por perto pode fragilizar seu emocional, como sugere a tensão entre Lua, Marte e Vênus. Ofereça apoio, mas reconheça seus próprios limites e se preserve. É importante saber separar o que é íntimo do que é coletivo.

Sagitário 22/11 a 21/12 Lua e Marte elevam sua proatividade, mas também sinalizam gasto excessivo de energia com situações inesperadas, o que pode gerar desequilíbrio emocional e comprometer seus resultados. Tente encontrar um ritmo mais equilibrado.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Um forte desejo de expansão marca sua postura diante do encontro entre Lua e Marte, impulsionando a busca por crescimento e reconhecimento. No entanto, agir por impulso pode comprometer decisões importantes. Mantenha a calma e conduza seus planos com mais equilíbrio.

Aquário 21/01 a 18/02 O encontro entre Lua e Marte intensifica suas reações diante dos desafios, afetando negativamente suas interações sociais. Neste momento, buscar momentos de introspecção pode ser a chave para restaurar o equilíbrio interno e redirecionar sua energia de forma produtiva e harmoniosa.