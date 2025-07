Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 29 de julho (29/07)

Foto: Divulgação É exibido no Cinema do Dragão nesta terça-feira, 29, o filme "Um Lobo Entre os Cisnes", dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki

É exibido no Cinema do Dragão nesta terça-feira, 29, o filme "Um Lobo Entre os Cisnes", dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki. O longa é inspirado na história de Thiago Soares, ex-primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, e estrelado por Matheus Abreu e Darío Grandinetti. Rodado entre o Rio de Janeiro e Paris, o filme entrega uma jornada emocionante de superação, arte e transformação.

Quando: terça-feira, 29, às 15h50min

terça-feira, 29, às 15h50min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas na bilheteria e em Ingresso.com

A Casa de Todos

Segue aberta a instalação "A Casa de Todos", da artista visual Leila Alberti. Com estrutura de alumínio, a casa é revestida em crochê, confeccionado manualmente pelo coletivo Lucianas & Marias, de Curitiba. A ambientação oferece narração de histórias e oficinas de artes têxteis, conduzidas por artistas, artesãos e escritores.

Quando: terça a sábado, das 10 às 19 horas; domingo, das 10 às 19 horas; até domingo, 3 de agosto

terça a sábado, das 10 às 19 horas; domingo, das 10 às 19 horas; até domingo, 3 de agosto Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Pinta & Brinda

Estão abertas as inscrições para o evento "Pinta & Brinda", promovido pelo estabelecimento Vinho e Ponto. O momento prevê pintura de taças de vinho para transformar em peça única e personalizada, além de vinhos e espumantes à vontade, frios, embutidos, pães, patês e pastéis.

Quando: sábado, 2 de agosto, das 16 às 18h30min

sábado, 2 de agosto, das 16 às 18h30min Onde: Vinho e Ponto (rua Eduardo Garcia, 192 - Aldeota)

Vinho e Ponto (rua Eduardo Garcia, 192 - Aldeota) Quanto: R$ 200; inscrições pelo Sympla

R$ 200; inscrições pelo Sympla Mais informações: @vinhoeponto_fortaleza





Últimos dias

De olho no mês das férias, o shopping Benfica segue atrações diversas até esta quinta-feira, 31. Uma delas é o espaço interativo de videogames retrô, que leva ao público a oportunidade de revisitar jogos clássicos que marcaram gerações. Além disso, o empreendimento recebe edição especial da exposição "Cantinho do Colecionador - Férias", com acervo temático e objetos que despertam a imaginação e a memória afetiva dos visitantes.

Quando: até quinta-feira, 31, das 10 às 22 horas

até quinta-feira, 31, das 10 às 22 horas Onde: shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica)

shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica) Gratuito





Em cartaz

Segue aberta para visitação a mostra "Festa de Negro é Pra se Libertar". A exposição reúne fotografias que exaltam a beleza e a celebração dos corpos e espiritualidades negras, evidenciando as confluências entre giras e festas, patrimônios imateriais da cultura. O título é inspirado na música "Pose de Malandro/ Me Querem Morto", de Mateus Fazeno Rock e Big Léo.

Quando: terça a sexta, das 10 às 17 horas, e sábado, das 9 às 16 horas

terça a sexta, das 10 às 17 horas, e sábado, das 9 às 16 horas Onde: Casa Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro)

Casa Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito