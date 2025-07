Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 30 de julho (30/07)

Foto: Divulgação O cantor Raul Seixas completaria 75 anos em 28 de junho de 2020

O restaurante Esquina Brasil/Nega Teresa promove para esta quarta-feira, 30, um show da banda BR85, formada pelos músicos Wellington Dantas (voz), Paulo Eduardo (guitarra e voz) e Glauber Moura (bateria). O grupo apresenta um repertório exclusivo de hits do rock nacional das décadas de 1980 e 1990, incluindo sucessos de como Barão Vermelho, Legião Urbana, Ira!, Cazuza e Raul Seixas.

Quando: quarta-feira, 30, às 20 horas

quarta-feira, 30, às 20 horas Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (Avenida Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres)

Esquina Brasil/Nega Teresa (Avenida Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres) Quanto: R$ 10 (couvert)







Fhátima Santos e convidados

A artista Fhátima Santos apresenta show no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) nesta quarta-feira, 30, às 12 horas. Recentemente, Fhátima esteve afastada dos palcos. Em apoio ao seu retorno musical, se apresentam como convidados também os artistas Bárbara Sena, Caio Cézar Colleoni, Ciribáh Soares, Dalwton Moura, Ferreirinha, Isaac Cândido, Joanice Sampaio, Luciano Franco, LMiqueias dos Santos, Moacir Bedê, Pingo de Fortaleza, Raara Rodrigues, entre outros.

Quando: quarta-feira, 30, às 12 horas

quarta-feira, 30, às 12 horas Onde: CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560 - Centro)

CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560 - Centro) Gratuito





Dança de Salão

O Centro Cultural Belchior (CCBel), equipamento cultural localizado na Praia de Iracema, finaliza nesta semana sua programação oficial das férias de julho. Nesta quarta-feira, 30, acontecem as últimas aulas de dança de salão, das 18h às 19 horas; de zumba, das 17h às 18 horas; e de dança contemporânea, também das 17h às 18 horas. Os momentos acontecem no auditório e na sala multimídia 1 do equipamento.

Quando: quarta-feira, 30, em múltiplos horários

quarta-feira, 30, em múltiplos horários Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Uma Transa Amazônica

O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 30, o filme "Iracema - Uma Transa Amazônica", clássico brasileiro de 1976 que foi censurado pela ditadura militar. Neste relançamento, o longa recebe qualidade 4K para contar a história do caminhoneiro que trafega pela Transamazônica e conhece uma prostituta, que o faz perceber - aos poucos - os problemas daquela região.

Quando: quarta-feira, 30, às 17h40min

quarta-feira, 30, às 17h40min Onde: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada) Vendas em Ingresso.com e na bilheteria do equipamento





Performance

Dori Nigro e Paulo Pinto apresentam nesta quarta-feira, 30, a performance "Pin Dor Ama: primeira lição", no Theatro José de Alencar. A montagem aborda a dor e o amor, através dos simbolismos que os podem representar. Por meio de analogias como o chão de giz, o corpo e a sociedade, a dupla constrói a narrativa.

Quando: quarta-feira, 30, às 19 horas

quarta-feira, 30, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito. Retirada de ingressos em Sympla.com.br